Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 грудня 2020, Київ 22:07
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Шахтар» вдруге обіграв мадридський «Реал» і претендує на вихід у плей-оф

Обидва свої голи «Шахтар» забив у другому таймі

Донецький «Шахтар» обіграв мадридський «Реал» в п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч у Києві закінчився з рахунком 2:0.

Обидва свої голи «Шахтар» забив у другому таймі. Відзначилися Дентіньйо та Манор Соломон.

«Шахтар» набирає сім очок і виходить на друге місце у своїй групі. «Реал» іде третім, також маючи сім очок. Мадридці поступаються українській команді за підсумками очних зустрічей (перша гра завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:3).

Лідирує в групі менхенгладбаська «Боруссія» (вісім очок), яка ввечері 1 грудня зустрінеться з італійським «Інтером» (два очки).

В останньому турі «Шахтар» зустрінеться з «Інтером» у Мілані. Перша зустріч між командами завершилася нічиєю 0:0.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG