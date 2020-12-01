Ліга чемпіонів: «Шахтар» вдруге обіграв мадридський «Реал» і претендує на вихід у плей-оф

Донецький «Шахтар» обіграв мадридський «Реал» в п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч у Києві закінчився з рахунком 2:0.

Обидва свої голи «Шахтар» забив у другому таймі. Відзначилися Дентіньйо та Манор Соломон.

«Шахтар» набирає сім очок і виходить на друге місце у своїй групі. «Реал» іде третім, також маючи сім очок. Мадридці поступаються українській команді за підсумками очних зустрічей (перша гра завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:3).

Лідирує в групі менхенгладбаська «Боруссія» (вісім очок), яка ввечері 1 грудня зустрінеться з італійським «Інтером» (два очки).

В останньому турі «Шахтар» зустрінеться з «Інтером» у Мілані. Перша зустріч між командами завершилася нічиєю 0:0.