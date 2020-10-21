Ліга чемпіонів: «Шахтар» сенсаційно переграв «Реал»

Донецький «Шахтар» фактично молодіжним складом сенсаційно переграв мадридський «Реал» у стартовому поєдинку Ліги чемпіонів. На стадіоні імені Альфредо ді Стефано без багатьох гравців основного складу, які відновлюються після COVID-19, донеччани святкували перемогу 3:2.

Перший тайм гірники виграли 3:0. На 29-й і 42-й хвилинах у воротах Тібо Куртуа відзначилися Тете і Манор Соломон, а на 33-й автоголом відзначився захисник мадридців Рафаель Варан.

По перерві «Реал» швидко відіграв два м’ячі – на 54-й і 59-й хвилинах Лука Модрич і Вінісіус Жуніор, але наступні пів години минули без взяття воріт. У компенсований час господарі забили гол, але він був скасований арбітром із Сербії після відеоперегляду.

В іншому матчі квартету о 22:00 розпочинають протистояння менхенгладбаська «Боруссія» та міланський «Інтер».