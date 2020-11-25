Усі матчі Ліги чемпіонів розпочинаються з хвилини мовчання за Дієго Марадоною

Усі матчі Ліги чемпіонів УЄФА 25 листопада розпочинаються з хвилини мовчання за легендою світового футболу Дієго Марадоною.

Цей меморіальний захід уже передував двом матчам, які розпочалися о 19:55 за Києвом: «Боруссія» (Менхенгладбах) – «Шахтар» та «Олімпіакос» – «Манчестер Сіті».

Хвилина мовчання передуватиме і шести поєдинкам, запланованим на 22:00.

Колишній нападник збірної Аргентини, чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона помер 25 листопада через зупинку серця у віці 60 років.

11 листопада Марадону було госпіталізовано, лікарі провели йому операцію через субдуральну гематому. Після виписки його знову відправили до клініки, щоб лікувати від алкогольної залежності.

Востаннє аргентинець з'являвся на публіці в 60-й день народження, 30 жовтня. Тоді він відвідав матч чемпіонату Аргентини між командами «Хімнасія» і «Патронато». Перед грою він отримав пам’ятну дошку і поїхав до клініки через погане самопочуття.

Марадона був одним із найкращих футболістів ХХ століття. На його рахунку понад 550 матчів у професійній кар’єрі, в яких він забив 292 голи.