Легендарний Дієго Марадона знайшов роботу в Білорусі

Білоруська компанія, яка два роки тому стала володаркою футбольного клубу «Динамо-Брест», заробляє на торгівлі місцевими вантажівками, тракторами та добривами. Нею керують люди з досвідом роботи в структурах влади, але імена влаcників залишаються невідомими. Причиною великого зацікавлення цими іменами стало призначення на посаду президента правління білоруського клубу зіркового аргентинця Дієго Марадони.

Три роки тому у травні новини про ФК «Динамо-Брест» потрапили у заголовки інтернет-видань. Причина була зворушлива і одночасно нещадна: клуб настільки зубожів, що не міг придбати навіть форму для власних футболістів. В результаті форму купили фанати, які зібрали для цієї мети близько 10 тисяч доларів.

Через три роки – 15 травня 2018 року – клуб «Динамо-Брест» знову потрапив на сторінки інтернетних сайтів. Цього разу не тільки білоруських, але і провідних закордонних. Причиною стало призначення на посаду президента правління аргентинця Дієго Марадони. Колишня футбольна зірка підписав із білорусами контракт на три роки. Суму угоди не розголошують.

На початку десятиліття, коли Марадона працював тренером у Дубаї, спортивні видання називали його одним із найбільш високооплачуваних тренерів світу – тоді він отримував щорічно принаймні 10 мільйонів доларів. Клуб «Аль-Васль», який тоді тренував Марадона, також відмовлявся називати суму контракту.

За крок до банкрутства

У першому футбольному чемпіонаті незалежної Білорусі «Динамо-Брест» став третім. У 2007 клуб узяв Кубок країни. Команда була «тихим сильним середнячком», поки не потрапила під загрозу банкрутства в 2015 році. Щоб врятуватися від повного знищення, клуб навіть виставив на продаж свій офіс. Але будівля нікому не знадобилася. А до зворушливої історії з купленою фанатами формою для футболістів додався анекдотичний випадок із пошуком 3G-модема через соцмережі. Грошей не було навіть на мобільний інтернет.

Сезон 2016 року міг стати для команди «Динамо-Брест» останнім у вищій лізі. У першому ж турі команда «БАТЕ» розгромила брестських футболістів із рахунком 4:1. Тоді ніхто й подумати не міг, що вже через рік «Динамо-Брест» із легкістю буде перемагати «БАТЕ» на домашньому стадіоні, здолає багатого солігорського «Шахтаря» у фіналі Кубка і взагалі стане одним із фаворитів чемпіонату Білорусі.

Утаємничені інвестори

До середини літа 2016 року юридично ФК «Динамо-Брест» був громадським об’єднанням і фінансувався державою. Проте 6 липня 2016 року Брестський облвиконком зареєстрував нову юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю ФК «Динамо-Брест». Її власниками стали вже згадане громадське об’єднання «Футбольний клуб «Динамо-Брест» (24%) і підприємство вільної економічної зони Sohra Overseas (76%). Статутний капітал нового ТОВ склав лише 100 білоруських рублів (у перерахунку 50,5 американських доларів – ред.)

Компанія Sohra Overseas зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах. Незабаром після появи нового інвестора клубу власником основного пакету акцій називали шейха Поля Даера, який одночасно обіймав посаду менеджера в Sohra Overseas. Але у травні 2018 року прес-секретар «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова повідомила, що Поль Даер більше не є одним із власників клубу. Мовляв, він продав свою частку ще рік тому. А нові власники – люди непублічні і для контактів із пресою закриті.

Google на запит Sohra Overseas видає кілька посилань (ось приклад), де менеджером компанії вказаний Євген Матюхін. При цьому в реєстрах ОАЕ Sohra Overseas зареєстрована як компанія з білоруським капіталом, вона має реєстрацію у вільній економічній зоні.

У Білорусі існує компанія зі співзвучною назвою – ТОВ «Сохра». З 2014 до середини 2017 року її назва була «Сохра груп», потім до 6 квітня 2018 року мала назву ТОВ «Тім індастріал сервіс кампані». Згідно з реєстром Міністерства юстиції Білорусі, ТОВ «Сохра» належить іноземній юридичній особі – товариству з обмеженою відповідальністю «Timak General Trading Co.», зареєстрованому в Об’єднаних Арабських Еміратах. Пошук в інтернеті виводить на черговий сайт, де менеджером вказаний Євген Матюхін.

Також відомо про товариство з обмеженою відповідальністю «БСТД Сохра», зареєстроване в Росії на острові Сахалін, директором названий той же Євген Матюхін. Радіо Свобода намагалося зв’язатися з менеджером, але відповіді не отримало.

Торгівля БелАЗами і добривами

«Основним напрямком нашої діяльності є просування і реалізація на ринках Африки і країн Перської затоки продукції промислового комплексу Республіки Білорусь, – мовиться на офіційному сайті Sohra Overseas. – Вантажні автомобілі, трактори, кар’єрні самоскиди, високотехнологічна спеціальна техніка, шини та багато іншого. Крім того, Sohra Overseas займається поставками будівельних матеріалів, а також продуктів харчування».

Компанія фактично є дилером основних білоруських виробників автомобільної і тракторної техніки. До країн Азії і Африки Sohra Overseas продає вантажівки MAZ-MAN, БелАЗ, МАЗ, трактори МТЗ, спеціальну техніку «Амкодор» і низку інших найменувань. Обсяги контрактів чималі. У 2017 році тільки до Зімбабве Sohra Overseas відправила близько 50 кар’єрних самоскидів БелАЗ. На сайті виробника Sohra Overseas позначена як офіційний дилер у цій африканській країні.

Який прибуток можна отримати від такої угоди – дізнатися неможливо. Комерційною таємницею є навіть ціна одного самоскида. Відомо лише, що один БелАЗ, вантажністю близько 200 тонн, коштує приблизно 2 мільйони доларів. Таким чином, ціна поставленої в 2017 році в Зімбабве партії може сягати навіть 100 мільйонів доларів. Займається Sohra Overseas і експортом білоруських добрив на азійські ринки.

Іще однією постаттю, з якою пов’язують бізнес компанії Sohra Overseas, є Олександр Зайцев. За інформацією білоруського спортивного сайту «Трибуна», саме цей чоловік привів у Брест гроші Sohra Overseas.

Згідно з рейтингом білоруського видання «Щоденник», у 2017 році Олександр Зайцев займав 69-е місце серед 200 найуспішніших білоруських бізнесменів. Він володіє логістичною компанією «Бреміна груп», якій належить логістичний центр у прикордонному з Польщею селищі Брузги поблизу Гродна, а в планах будівництво ще декількох центрів на інших прикордонних пунктах Білорусі. Відомо, що до переходу в бізнес Зайцев працював в МЗС Білорусі. За інформацією білоруського порталу tut.by, він також був особистим помічником Віктора Лукашенка, сина президента.

Новий 30-тисячний стадіон

За інформацією видання «Прессбол», бюджет ФК «Динамо-Брест» на 2017 рік становив близько 3,5 мільйона доларів. До приходу нових власників клуб на рік витрачав усього 420 тисяч.

Розмір бюджету на 2018 рік офіційно не озвучували. Згідно з оцінкою німецького спеціалізованого сайту transfermarkt.com, загальна ринкова вартість футболістів клубу складає понад 11 мільйонів доларів.

Трансфери відомих футболістів і прихід Марадони – не єдині витрати клубу. Після новини про переїзд зоряного аргентинця в Білорусь з’явилися повідомлення про будівництво в Бресті нового футбольного стадіону на 30 тисяч глядачів. Керівництво міськвиконкому вже підтвердило, що готове безкоштовно виділити для цього ділянку біля траси М1 на мінському напрямку. Вартість проекту поки не відома. 13-тисячна «Борисов-Арена» в місті Борисові свого часу коштувала близько 50 мільйонів доларів, реконструкція 22-тисячного мінського стадіону «Динамо» – близько 150 мільйонів. Джерела фінансування будівництва нового стадіону для «Динамо-Брест» не називають.

Мовчання власників

У компанії Sohra Overseas свою роль в управлінні і фінансуванні футбольного клубу «Динамо-Брест» не коментують, відсилаючи журналістів до клубної прес-служби. Також невідомими залишаються імена власників Sohra Overseas.

На всі запитання про нинішніх власників клубу і умови контракту Марадони в «Динамо-Брест» відповідають мовчанням. Мовляв, власники – люди непублічні, а умови контракту – комерційна таємниця.

На першу гру 16 липня у Бресті славетного аргентинця привезли на стадіон у джипі-кабріолеті під гучні привітання трибун. На цьому приємна частина дня для Бреста закінчилася. Місцеве «Динамо» на очах свого нового керівника програло солігорському «Шахтареві» з рахунком 1:3.

​Над публікацією працювали Олесь Пілецький та Людмила Ваннек. Оригінал статті – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода.