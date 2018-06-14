У Білорусі ухвалили закон, що посилює урядовий контроль над ЗМІ й інтернетом

Палата представників Національних зборів Білорусі 14 червня в другому (остаточному) читанні ухвалила поправки в закон «Про засоби масової інформації», який викликав критику Білоруської асоціації журналістів і незалежних ЗМІ, а також міжнародних організацій.

Заступник голови комісії з прав людини, національних відносин і ЗМІ Валентина Ражанець заявила, що «ухвалення законопроекту сприятиме найбільш ефективному забезпеченню інформаційної безпеки держави та реалізації конституційних прав громадян на отримання повної, достовірної, своєчасної інформації».

За її словами, в документ до другого читання внесли правки, враховані «пропозиції зацікавлених».

При цьому, як заявив голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець, «до уваги взяли фактично тільки один важливий момент: запроваджено судовий порядок оскарження рішень Міністерства інформації про блокування інтернет-ресурсів».

У квітні білоруські законодавці схвалили в першому читанні зміни до закону про засоби інформації, які посилюють урядовий контроль над ЗМІ та інтернетом.

Ці законодавчі зміни вимагатимуть, щоб автори всіх публікацій і коментарів на онлайнових форумах були ідентифіковані і щоб власники веб-сайтів модерували ці форуми. Це дозволить блокувати соціальні мережі й інші сайти.

Критики побоюються, що авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме закон як інструмент для посилення контролю над інтернетом.Ці законодавчі зміни вимагатимуть, щоб автори всіх публікацій та коментарів на онлайнових форумах були ідентифіковані і щоб власники веб-сайтів модерували ці форуми. Це дозволить блокувати соціальні мережі та інші сайти.

Критики побоюються, що авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме закон як інструмент для посилення контролю над інтернетом.