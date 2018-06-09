Трамп продовжив санкції США проти представників влади Білорусі

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік санкції проти білоруських чинних і колишніх державних посадовців, повідомляє прес-служба Білого дому.

У списку – осіб, зокрема президент країни Олександр Лукашенко.

«Дії і політика певних членів уряду Білорусі й інших осіб продовжують створювати неординарну і виняткову загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США», – йдеться в заяві Білого дому від 8 червня.

За повідомленням, особи, проти яких продовжують дії санкцій, відповідальні за порушення прав людини, пов'язані з політичними репресіями, включаючи затримання і зникнення людей; беруть участь у корупційних діях.

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Указом блокується власність і право на власність у США, рахунки і можливість фінансових операцій. Американським компаніям і приватним особам заборонено укладати угоди з цими посадовими особами.

Вперше санкції США проти представників влади Білорусі запровадив у 2006 році тодішній президент США Джордж Буш – після президентських виборів, які США і Євросоюз визнали недемократичними. Відтоді їх щороку продовжували.