Білорусь може встановити відповідальність за поширення «неправдивої інформації» 

Генеральна прокуратура Білорусі готує законопроект, який дозволить переслідувати людей, підозрюваних у поширенні «неправдивої» інформації в інтернеті. Генеральний прокурор Олександр Канюк 6 червня в Мінську заявив, що такий законопроект є «необхідним» для запобігання наклепам та припинення поширення неправдивих відомостей.

«Ми працюємо над цим питанням, не виключене запровадження великих штрафів або кримінального переслідування», – сказав Канюк.

У квітні білоруські законодавці схвалили в першому читанні зміни до закону про засоби інформації, які посилюють урядовий контроль над ЗМІ та інтернетом.

Ці законодавчі зміни вимагатимуть, щоб автори всіх публікацій та коментарів на онлайнових форумах були ідентифіковані і щоб власники веб-сайтів модерували ці форуми. Це дозволить блокувати соціальні мережі та інші сайти.

Критики побоюються, що авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме закон як інструмент для посилення контролю над інтернетом.