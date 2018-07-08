Президент ФФУ виступив на захист хорватського футболіста, який підтримав Україну

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив, що ФФУ і він особисто виступили на захист гравця збірної Хорватії Домаґоя Види, який після перемоги над Росією виступив на підтримку України і отримав за це попередження від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Як написав він у фейсбуці, ФФУ і він сам «зайняли тверду позицію» в цій справі. «Ми оперативно направили до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, але і, в першу чергу, людину, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну! І Вида зіграє в півфіналі Чемпіонату світу-2018! Слава Хорватії! Слава Україні!» – заявив Павелко після того, як хорватський футболіст уник можливого суворішого покарання з боку ФІФА, від грошового штрафу до відсторонення від матчів.

Павелко нагадав, що хорватський футболіст «багато років захищав честь київського «Динамо» і жив у столиці України в дуже важкий для нашої країни час», і в нього залишилося в Україні «багато друзів і вболівальників, які заслужили, щоб частинку цієї перемоги (Хорватії над Росією – ред.) він присвятив саме їм».

«Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян!» – додав Павелко про Виду.

Тим часом сам футболіст збірної Хорватії на Чемпіонаті світу з футболу Домаґой Вида підтвердив, що в його короткому відеовиступі зі словами підтримки України, за який він отримав попередження від ФІФА, не було ніякого політичного підтексту, який заборонений правилами Міжнародної федерації футболу.

Коментуючи оприлюднений в інтернеті кількасекундний відеозапис, у якому захисник збірної Хорватії Домаґой Вида і колишній хорватський футболіст Оґнєн Вукоєвич виступили на підтримку України, футболіст заявив: «Я шкодую, що частина засобів інформації витлумачила наші слова таким чином. Звичайно ж, то була не політична заява, а лише подяка за підтримку з України, де ми грали багато років. Ми не мали на меті нікого образити. Протягом моєї кар’єри я грав із колегами в команді з багатьох країн, і я всіх їх дуже поважаю, мені подобається російська гостинність на цьому змаганні, і я щиро сподіваюся, що ця заява не буде зрозуміла ніяк інакше, як слова подяки друзям із України за підтримку, і не лише в матчі проти Росії, а загалом на Чемпіонаті світу».

Хорватський футбольний союз, який оприлюднив на своєму сайті слова Види, зі свого боку, теж наголосив, що слова на відеоролику – то «виключно відповідь на численні слова підтримки, які нинішньому і колишньому футболістам надійшли з України протягом Чемпіонату світу, з огляду на те, який глибокий слід залишили Домаґой Вида і Оґнєн Вукоєвич у тій державі протягом своїх клубних кар’єр, захищаючи кольори київського велетня «Динамо».

А проте, мовилося в повідомленні, Хорватський футбольний союз вказав їм обом, як і іншим членам збірної, щоб вони «в майбутньому утримувалися від будь-яких слів, які можуть бути витлумачені в політичному контексті».

«Те, що згадані слова не мали ніякого політичного значення і не були спрямовані проти будь-кого, підтверджують і багаторічні чудові і дружні відносини Хорватського футбольного союзу з Російським футбольним союзом, які триватимуть і в майбутньому. І нарешті, Хорватський футбольний союз і члени хорватської збірної повністю підтримують засади боротьби проти всіх проявів нетолерантності в футболі, так само як і проти змішування політики і спорту», – мовилося в заяві ХФС.

Раніше 8 липня Міжнародна федерація футболу винесла попередження Домаґоєві Виді через оприлюднений в інтернеті відеозапис, у якому він після перемоги над командою Росії виступив на підтримку України.

Після згаданого матчу, в якому Хорватія 7 липня перемогла Росію за післяматчевими пенальті і пройшла до півфіналу Чемпіонату світу з футболу, що відбувається нині в Росії, в інтернеті оприлюднили відеозапис, у якому Домаґой Вида і Оґнєн Вукоєвич вигукнули «Слава Україні!», а Вукоєвич додав російською мовою: «Ця перемога – за «Динамо» і за Україну». Обидва гравці свого часу виступали за клуб «Динамо» (Київ) (Вида в 2013–18 роках, Вукоєвич у 2008–15-му), Оґнєн Вукоєвич і зараз працює і в київському клубі, і в хорватській збірній на адміністративних посадах.

Тоді ж російське видання «Sports.ru» написало, що Домаґой Вида дав його кореспондентові коротке інтерв’ю, в якому заперечив, що то була посвята хорватської перемоги Україні, і назвав свою заяву жартом. Як написало видання, Вида заявив (цитуємо за російським текстом): «Не було нічого такого. У футболі немає політики. Це жарт для моїх друзів із київського «Динамо»… Я люблю росіян, люблю українців».

Попри таку заяву хорватського футболіста, російський інтернет сповнений різкої критики на його адресу через його прихильні до України слова, гравця критикували також деякі російські офіційні особи.

ФІФА дотримується принципу «футбол поза політикою» і не стала застосовувати санкцій щодо Росії слідом за світовою спільнотою через її агресію проти України, участь у війні в Сирії та інші втручання за кордоном. Міжнародна федерація, зокрема, стежить, щоб на нинішньому чемпіонаті світу не було ніяких політичних жестів. Раніше на цьому ж чемпіонаті ФІФА оштрафувала трьох гравців збірної Швейцарії, двоє з яких албанці за національністю, після того, як вони після перемоги над командою Сербії показували пальцями фігуру «орла», зображеного на албанському прапорі, натякаючи на підтримку косовським албанцям у їхньому політичному протистоянні з Сербією.