ФІФА винесла попередження хорватському футболістові після відео на підтримку України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) винесла попередження футболістові збірної Хорватії після того, як в інтернеті оприлюднили відеозапис, у якому він після перемоги над командою Росії виступив на підтримку України. Повідомлення про це представника федерації наводять західні і російські агентства.

«Ми можемо підтвердити, що дисциплінарний комітет ФІФА оголосив попередження гравцеві Домаґоєві Виді через його відеозаяву після матчу Чемпіонату світу ФІФА 2018 року між Росією і Хорватією», – цитують агентства слова представника.

Після згаданого матчу, в якому Хорватія 7 липня перемогла Росію за післяматчевими пенальті і пройшла до півфіналу Чемпіонату світу з футболу, що відбувається нині в Росії, в інтернеті оприлюднили кількасекундний відеозапис, у якому захисник збірної Хорватії Домаґой Вида і колишній хорватський футболіст Оґнєн Вукоєвич виступили на підтримку України. Обидва вигукнули «Слава Україні!», а Вукоєвич додав російською мовою: «Ця перемога – за «Динамо» і за Україну». Обидва гравці свого часу виступали за клуб «Динамо» (Київ), Оґнєн Вукоєвич і зараз працює в київському клубі на адміністративній посаді.

Наразі не відомо, чи Вида і Вукоєвич планували, щоб цей запис був широко оприлюднений. Російське видання «Sports.ru» написало, що Домаґой Вида дав його кореспондентові коротке інтерв’ю, в якому заперечив, що то була посвята хорватської перемоги Україні, і назвав свою заяву жартом. Як написало видання, Вида заявив (цитуємо за російським текстом): «Не було нічого такого. У футболі немає політики. Це жарт для моїх друзів із київського «Динамо»… Я люблю росіян, люблю українців». Це повідомлення не підтверджене і не заперечене з інших джерел, про інші коментарі хорватських футболістів із цього приводу на цей час не відомо.

Попри таку оприлюднену заяву від імені хорватського футболіста, російський інтернет сповнений різкої критики на його адресу через його прихильні до України слова, гравця критикували також деякі російські офіційні особи.

ФІФА дотримується принципу «футбол поза політикою» і не стала застосовувати санкцій щодо Росії слідом за світовою спільнотою через її агресію проти України, участь у війні в Сирії та інші втручання за кордоном. Міжнародна федерація, зокрема, стежить, щоб на нинішньому чемпіонаті світу не було ніяких політичних жестів. Раніше на цьому ж чемпіонаті ФІФА оштрафувала трьох гравців збірної Швейцарії, двоє з яких албанці за національністю, після того, як вони після перемоги над командою Сербії показували пальцями фігуру «орла» з албанського прапора, натякаючи на підтримку косовським албанцям у їхньому політичному протистоянні з Сербією.