Представництво Росії в ООН ініціювало та провело 1 грудня онлайн зустріч із представниками окупаційної влади «ДНР» і «ЛНР», яке представили як засідання Ради Безпеки ООН у форматі Арріа (він дозволяє долучати до виступів не лише дипломатів та членів Радбезу). Проте інші члени Ради безпеки ООН це засідання бойкотували, а партнери України засудили такі дії Росії. Подробиці передає «Голос Америки»​.

Міжнародні партнери України виступили з жорсткою заявою, назвавши дії Постійного представництва Російської Федерації при Організації Об`єднаних Націй «спробою поширити неправдиву інформацію щодо конфлікту».

«Ця подія покликана виключно спотворити реалії конфлікту на сході України, і слугувала лише російським інтересам», – йдеться у спільній заяві Постійних представництв при ООН Великої Британії, Сполучених Штатів та Естонії.

Організована представництвом Росії в ООН онлайн-зустріч, відзначається у заяві, була очевидною спробою презентувати «фальшивий та оманливий російський наратив щодо перебігу конфлікту на сході України».

Ми рішуче відкидаємо ідею Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті. Росія є його активним учасником

«Ми рішуче відкидаємо ідею Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті. Росія є його активним учасником, який тренує, озброює та очолює збройні формування у районах, які не перебувають під контролем уряду України», – значиться у заяві.

У документі Росія названа стороною, яка спровокувала та продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 тисяч смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.

В Україні не «внутрішній конфлікт», його учасником є Росія

Велика Британія, Сполучені Штати та Естонія також вчергове задекларували свою підтримку Мінським домовленостям та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи «Голосу Америки» цю заяву, зазначив, що ключові партнери Україні, зокрема США, Велика Британія і Естонія, вже вивчили всі наративи і сценарії російської місії.

«Я впевнений, що у них немає часу на ляльковий театр-перформанс. Слід справу робити, а не ряджених у соцмережі саджати. Ось, власне, про це і заява партнерів», – пояснює він.

Постійне представництво Сполучених Штатів при ООН, в свою чергу, підсилило спільну заяву низкою твітів.

В одному з них зазначається, що Росія тренує та озброює бойовиків та розпалює конфлікт, погіршуючи гуманітарну ситуацію. ​

Реакція МЗС України

Напередодні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу Москви легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН. Про це він заявив в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках трьохсторонньої контактної групи», – сказав Кулеба.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям «нормандського формату», за міцну солідарну позицію на підтримку України», – додав міністр.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТГК) у Мінську теж 3 грудня оприлюднила заяву за підсумками «заходу», який влаштували представники Росії в Раді безпеки ООН «задля легітимізації представників ОРДЛО».

Українська делегація стверджує, що представник Російської Федерації в ООН Василь Небедзя публічно назвав війну на Донбасі не внутрішнім, а політичним конфліктом Росії і України.

«Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це – політичний конфлікт між РФ та Україною»)», – процитували Небендзю у делегації України в ТГК.

Цю заяву представника Росії в ООН в українській делегації назвали «найбільш цікавою, і навіть сенсаційною».

Українська делегація в ТКГ також наголосила, що «проведення до кінця року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для Росії запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні».

