Путін підписав указ про проведення зборів резервістів для «захисту критично важливих об’єктів»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про направлення у 2026 році на спеціальні збори російських громадян, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних сил РФ.

Згідно з указом від 30 грудня збори проводитимуться для «забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення». Уряду доручено визначити список таких об’єктів, а міністерству оборони – перелік військових частин для проведення спеціальних зборів.

Закон про залучення громадян, які уклали контракт про перебування в резерві збройних сил, до участі в спеціальних зборах для захисту критично важливих об’єктів був підписаний на початку листопада.

Ініціативу підготувало міністерство оборони Росії. Наприкінці жовтня відповідний законопроєкт ухвалила Державна дума РФ.

Фактично ініціатива дозволяє здійснювати охорону об’єктів у Росії (в тому числі протиповітряну), не залучаючи військовослужбовців, які можуть перебувати на лінії фронту у війні проти України.