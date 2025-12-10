Збори запасників. Кремлю бракує людей для продовження війни проти України?

Артем Радигін

Російський керманич Володимир Путін підписав указ про збори запасників у 2026 році.

Тих, хто перебуває в запасі, призиватимуть на збори до російських збройних сил, Росгвардії, МНС, а також до органів державної охорони та ФСБ. За неявку за повісткою на збори загрожує штраф у розмірі до 30 тисяч рублів. До запасників потрапляють усі військовозобов’язані громадяни.

При цьому два пункти в указі приховані від публікації. Однак відправити запасника в зону бойових дій за мобілізацією, з юридичного погляду, неможливо.

Кремлю бракує людей для продовження війни, зауважують аналітики. У Москві в ніч на 9 грудня приземлився літак із Каїру (Єгипет), яким до Росії доставили депортованих зі США російських громадян. За словами голови організації Russian America for Democracy in Russia Дмитра Валуєва, депортованим чоловікам одразу після прильоту вручили повістки до військкомату.

Росіяни втомилися від війни, на відміну від Путіна, зазначають соціологи. Як демонструє «Левада-центр» в своєму опитуванні, 55% росіян не підтримають рішення близької людини поїхати на війну проти України за контрактом із Міноборони РФ, підтримали б це 30% респондентів.

Кого стосуватиметься новий указ Путіна, а також про методи, якими російська влада заманює на війну, Російська служба Радіо Свобода говорила із соціологом Дмитром Дубровським та юристом Артемом Клигою.

Деталі з документа про військові збори – у сюжеті:

– Військові збори – процедура стандартна, відбувається майже щороку. Чи відомі випадки за останні чотири роки, щоб під час них змушували підписати контракт із Міноборони?

Просто не ходити за повісткою, саме цей спосіб досить часто спрацьовує

Артем Клига, керівник юридичного відділу «Руху свідомих відмовників»: Про військові збори так не скажеш. Ми опитували чоловіків, які проходять військові збори: іноді там пропонують підписати контракт. Але люди не стикаються з серйозним тиском, фізичним чи психологічним впливом, який ми фіксуємо у військових частинах щодо строковиків, на військових зборах. Процедура стала досить банальною. Щорічно президент підписує цей указ, зазвичай у січні, а зараз вирішили подбати заздалегідь. Стратегія залучення запасників безпосередньо для участі в бойових діях простежується через інші ініціативи. Резервісти – один із цих способів.

Але використовувати військові збори як метод набору на війну – цього зараз активно не відбувається. Якби хотіли, давно були б створені додаткові загрозливі елементи, наприклад, запровадили б кримінальну відповідальність за неявку за такими повістками або зробили б величезні штрафи. Військові збори є, але багато людей не зобов'язані їх проходити через звільнення від строкової служби, і легше від них відмовитися. Просто не ходити за повісткою, саме цей спосіб досить часто спрацьовує, або подавати заяву про те, що, «за моїми переконаннями, я не можу проходити військові збори, будь ласка, більше повісток мені не надсилайте».

– Резерв і запас – різні поняття. Щоб не потрапити в резерв, не треба підписувати контракт про входження у резерв. Як не потрапити в запас, відгородити себе від контактів із військкоматом?

Не потрапити в запас неможливо

– Не потрапити в запас неможливо. Ця процедура не залежить від громадянина. Щойно людина проходить службу або отримує звільнення за станом здоров’я, категорія В., або відслужує альтернативну службу, або просто їй виповнюється 30 років, вона так чи інакше потрапляє у запас. Виняток – лише ті чоловіки, які отримують категорію Д., найважча категорія за станом здоров’я, людина звільняється від військового обов’язку та знімається з військового обліку. Для категорії Д. уся взаємодія з військкоматом закінчується. Але це не найбільша група осіб, там важкий список захворювань, їх знімають з обліку, особливо потім не чіпають. Більшість запасників – це або категорія А., Б., які відслужили, або пройшли альтернативну службу, або звільнені, категорія В. Усі вони підлягають по суті мобілізації, підлягають військовому обліку.

Із запасу вийти не вдасться

Категорії А. та Б. можна викликати на військові збори. Ті, у кого категорія В., мають звільнення і можуть на нього посилатися. Але із запасу, окрім як після досягнення певного віку (він змінювався залежно від звання), вийти не вдасться. Якщо запасник не хоче додаткових проблем, він може до військкомату не ходити. Для строковика інша стратегія: треба комунікувати з військкоматом, якщо людина хоче звільнитися. А запаснику сенсу йти до військкомату немає. Їх не штрафують масово, не вводять обмежень на виїзд, на можливість керувати машиною, на угоди з нерухомістю, кредити. Єдина причина, через яку запаснику треба сходити до військкомату, це якщо у нього є категорія здоров’я: здоров’я погіршилося, і він хоче отримати категорію Д., тобто пройти переогляд.

– Російське державне агентство ТАРС у пам'ятці про призов на збори уточнює, що за ухилення від зборів немає кримінальної відповідальності, лише штраф у межах 30 тисяч рублів. На зборах за запасником не закріплюють зброю та техніку, до нього не застосовується дисциплінарний арешт. Чи можна збори проігнорувати, або з них піти?

– Державне агентство трохи вводить в оману. Відтоді, як людина потрапила на військові збори, тобто пройшла медогляд і була зарахована до списку, до складу військовослужбовців, вона отримує статус військовослужбовця. Щодо неї починають застосовуватися норми кримінальної відповідальності, вона має певні права та обов'язки. Якщо вона вирішить піти, проти неї порушать справу за самовільне залишення військової частини, точнісінько таку саму, яку порушують проти мобілізованих, наприклад, або контрактників, які воюють.

Надсилайте заяву про альтернативну службу

Тому є сенс не ходити. Якщо людина не піде, цей штраф на скількись тисяч рублів я бачив у практиці один раз у житті проти людини, якій чотири повістки надіслали, а вона на жодну з них нічого не відповіла. Цього штрафу в масовій практиці немає. Був не один випадок, коли людина йшла, її відправляли на медогляд. Тут ми вже казали: «Зараз є можливість піти, проблем не буде. Якщо пройдеш медогляд, то поїдеш на військові збори, проходь. Інакше, якщо підеш, це кримінальна справа за спеціальною статтею щодо військовослужбовців». З військовими зборами така ситуація: якщо приходить повістка, ви можете її проігнорувати. Надсилайте заяву про альтернативну службу, кажучи, що у вас є переконання, які не пов'язані з носінням зброї. І військкомат про вас забуває. Жодного штрафу, додаткової повістки у 99% випадків не прийде.

– Видання «Агентство» пише, що в ніч на 9 листопада спецборт із Каїру привіз до Москви 60 громадян Росії, депортованих зі США. Чоловікам, за словами видання, після приїзду одразу вручили повістки.

Державне телебачення кілька тижнів тому показувало, як військкомат в Єкатеринбурзі вручає чоловікам повістки. Жінка стоїть біля виходу, записує дані, вручає повістку. Юрист у коментарі Deutsche Welle пише, що вважає цей випадок лише медіа-облавою та стверджує, що військкомати не перевіряють усі аеропорти. Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, бачить жінку чи чоловіка з військкомату, який просить паспорт, чи може вона обійти співробітника, не вступати в діалог і не брати повістку?

– Там усе так організовано, що обійти можливості немає. Але якщо повістку вручили, то її завжди можна оскаржити. Один борт літака – це, умовно, 70 різних чоловіків, які приписані до різних військкоматів. І якщо там навіть приїхав якийсь співробітник певного військкомату, навіть якщо і випише ці повістки, у нього не буде повної інформації, для яких цілей викликати всіх цих чоловіків. Швидше за все, усі ці повістки будуть на уточнення даних військового обліку, щоб він прийшов до військкомату і з ним там уже розбиралися, куди його можна відправити.

Це спільна робота, із залученням телебачення, щоб залякати громадян

Можливо, на строкову службу, бо йому до 30 років, може, на військові збори, а може, запропонувати військовий контракт підписати або до резерву вступити. Це спільна робота, із залученням телебачення, щоб залякати громадян, мовляв, кожен літак оглядатимуть військові слідчі та представники військкомату. Якщо це запасники, алгоритм приблизно той самий: повістку оскаржити, написати скаргу до прокуратури, у правозахисників є всі шаблони. І більше нікуди за нею не ходити, нічого із запасниками жахливого після цього не станеться. Ці методи спрямовані на залучення людей до військкоматів, саме запасників, щоб вони прийшли, а там кажуть: «Ось військові збори. Або мобілізаційний резерв, можеш вступити. Або військовий контракт хочеш підписати? Стільки-то мільйонів рублів тобі платимо». Якщо людина дійшла до військкомату, її спробують «обробити». Якщо ні, нічого з нею не буде. А якщо це строковик, від 18 до 30 років, і йому дають повістку, по-іншому треба працювати. Треба дивитися, на що викликають, і застосовувати дві стратегії: або подаватися на альтернативну службу, або дивитися, чи можливо отримати звільнення за медичними показаннями.

Строковику треба бути більш уважним, ніж запаснику, у строковиків кримінальна відповідальність є, і штрафи проти них вводять, обмеження, виїзд із країни забороняють. Строковики – уразлива група. Пишіть правозахисникам, отримуйте пораду, не робіть якихось дій самостійно. Ми пояснимо, як оскаржити ті ж повістки, які вам в аеропорту дадуть.

– Продовжимо тему призову на службу – з погляду бажань влади та реакції суспільства. Путін у Кремлі нагороджує учасників війни, а державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) каже, що половина росіян пишаються військовими. Але є і зворотна статистика, розповімо в нашому матеріалі:

Більше половини росіян пишаються військовими і більше половини – проти того, щоб їхній родич йшов на війну. Як можна пояснити це протиріччя?

Якщо 55% людей проти відправки родичів на війну, пропаганда не надто успішна

Дмитро Дубровський, соціолог: Спершу ж розповідь була така, що «наші професійні військові будуть вирішувати професійні завдання». І в цьому сенсі жодної складності в цій картинці немає. Передбачається, що професійні військові мають іти, а непрофесійні не повинні. Це той договір, який був Путіним оголошений на початку війни, що професійні військові будуть вирішувати завдання, а суспільство має їх просто підтримувати. Потім, коли мобілізація, так звана часткова, почалася, цей договір був порушений, а початковий посил був такий. Це з одного боку.

А з іншого боку, досить очевидно, що люди, відповідаючи на ці запитання, мають на увазі пропагандистську картинку. ВЦВГД – це пропагандистська організація, що підтримує основні посили російської пропаганди, просто соціологічними методами. З «Левада-центром» ситуація інша. Коли дивишся на поставлені запитання та отримані відповіді, зрозуміло, що пропаганда повинна описувати захисника батьківщини в таких захоплених термінах, і описує. А люди відповідають саме в тих самих термінах. Тому жодного здивування тут немає. Через цей нібито соціологічний інструмент ми не бачимо ставлення людей по-справжньому. Ми маємо просто дзеркало, але не треба вважати, що це обличчя реальних людей. Це просто калька, похідна успішності пропаганди. Можна сказати, що якщо 55% людей проти відправки родичів на війну, значить, пропаганда не надто успішна.

– Російський режисер Олександр Сокуров сказав Путіну на Раді з прав людини, що через політичне бажання відправити дітей учасників війни до університетів, тим, хто вступає не за пільгами, місць не вистачає. Путін відповів, що держава повинна підтримати дітей учасників війни, надавши їм право безкоштовного навчання. За інформацією видання «Важливі історії» за серпень цього року, у головних московських вишах близько 90% абітурієнтів, які вступили за квотами для дітей учасників війни, пройшли з нижчим від необхідного для вступу балом. Чи створює ситуація нерівність?

– Квотування для пострадянських громадян – річ відома. У радянських університетах квотування було, зокрема, для так званих «цільовиків», яких направляли національні республіки, різні підприємства, було квотування на малозабезпечених, на багатодітних, у невеликій кількості. Нікому на думку не спадало не любити за це їхні сім'ї. Але інша річ, що ця частина в нових умовах зараз виділяється на загальносоціальному тлі.

Ресурси Росії не є нескінченними, як намагається стверджувати Путін, і він, схоже, наразі стикається зі складними рішеннями щодо стратегічного забезпечення поповнення російських сил. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW припускають, що, ймовірно, для компенсації майже повного вичерпання добровільного набору у 2026 році, Путін готується мобілізувати елементи стратегічного резерву для підтримки бойових дій в Україні. Однак, за оцінками інституту, Кремль навряд чи вдасться до єдиної широкомасштабної мобілізації; натомість він, найімовірніше, продовжить постійно набирати резервістів на безперервній основі.