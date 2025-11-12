«Левада-центр»: 55% опитаних росіян не підтримали б підписання рідними контракту для участі у війні

55% росіян не схвалили б рішення рідних вирушити на війну РФ проти України за контрактом з Міноборони, а схвалили б це 30% респондентів, йдеться у новому опитуванні російського «Левада-центру».

Як зазначається у дослідженні, у травні 2023 року частка противників добровільного відправлення близьких на війну в Україну була нижчою на 14 відсоткових пунктів, а тих, хто підтримав би таке рішення, було 52%.

Крім того, кажуть соціологи, приблизно шестеро з десяти опитаних висловлюють думку щодо необхідності розпочати мирні переговори (61% – зниження на 5 в.п. від серпня 2025 року), за продовження війни виступають лише троє з десяти опитаних (30%).

Частка прихильників мирних переговорів вища серед жінок (69%), молоді до 25 років (75%), жителів села (68%) і тих, хто довіряє соціальним мережам як джерелу інформації (74%). Частка прихильників продовження війни вища серед чоловіків (40%), опитаних старшого віку (37% у віці 55 років і старше), жителів Москви (54%), тих, хто довіряє телебаченню як джерелу інформації (37%).

При цьому, як свідчить опитування, рівень підтримки дій російських військ в Україні залишається високим – 74% (у тому числі 43% росіян – безперечно підтримують, а 31% – швидше підтримують). Не підтримують дії армії РФ в Україні – 16% (8% – безумовно не підтримують, 8% – швидше не підтримують).

Як пояснив виданню «Агентство» російський соціолог на умовах анонімності, відповіді стали показником втоми росіян від війни. «Більшість не хоче особисто брати участь [у війні], щоб це якось зачіпало сім’ю, і хоче, щоб просто швидше все це закінчилося», – сказав він.

Опитування «Левада-центру» проводилося з 28 жовтня по 6 листопада.

Згідно з попереднім опитуванням «Левада-центру», війна РФ в Україні торкнулася більше ніж половини росіян, майже третина з яких повідомила про загибель родичів, друзів чи знайомих. На цьому тлі історичного максимуму досягла частка прихильників мирних переговорів серед росіян: їх підтримали дві третини опитаних.

За підрахунками Російської служби Бі-Бі-Сі і «Медіазони» в ході повномасштабного вторгнення в Україну загинули щонайменше 145 258 російських військових – їхні імена вдалося встановити з відкритих джерел. При цьому журналісти вказують, що справжнє число загиблих може бути значно вищим.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії (разом із пораненими і зниклими безвісти) становлять понад мільйон осіб. Російська влада даних про втрати не оприлюднює.

У 2016 році недержавний аналітичний центр Юрія Левади, або «Левада-центр», який регулярно проводить соціологічні та маркетингові дослідження, визнаний російською владою «іноземним агентом». В організації із цим не згодні. Результати опитувань «Левада-центру» сильно відрізняються від підсумків опитувань державних соціологічних служб.