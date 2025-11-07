Журналісти підтвердили імена понад 145 тисяч військових РФ, які загинули на війні проти України

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну на фронті загинули щонайменше 145 258 російських військових, їхні особи встановили журналісти «Медіазони» і Російської служби «Бі-Бі-Сі» спільно з волонтерами за відкритими даними.

За останні два тижні кількість загиблих збільшилася майже на п’ять тисяч, що вдвічі вище за звичайний темп приросту, йдеться у звіті. Журналісти уточнюють, що це пов’язано не з ситуацією на фронті, а з додаванням до списку зниклих безвісти, чия загибель підтвердилася.

Найбільше загиблих зафіксовано у Башкортостані (7253 особи) і Татарстані (6441). У Москві підтверджено імена 1688 загиблих, у Санкт-Петербурзі – 1314.

Серед загиблих 43 789 були добровольцями, 18 876 – ув’язненими, 15 767 – мобілізованими. У 39 тисяч осіб статусу не уточнено.

Найбільші втрати припадають на вікові групи 33–38 років, серед яких загинуло майже 28 тисяч людей.

Різко зросла смертність серед підлітків на фронті, пишуть журналісти. Молодих військовослужбовців віком від 18 до 20 років серед загиблих – майже три з половиною тисячі. За словами дослідників, стрибок стався через те, що російська влада ухвалила закони про зняття обмежень для вербування 18-річних юнаків, а російській армії дозволили вербувати людей на будь-якому етапі кримінального процесу. Ймовірно, вони гинуть на фронті через один-два місяці після підписання контрактів, наголошується у звіті.

За даними дослідників, статистика будується на повідомленнях у ЗМІ, публікаціях родичів у соцмережах і даних органів влади, підтверджених фотографіями, датами похорону й іншими ознаками. Реальна кількість російських втрат може бути набагато більшою, наголошують журналісти.

Раніше британська розвідка оцінювала загальні втрати Росії – вбитих і поранених – приблизно в один мільйон людей, з яких до 250 тисяч могли бути вбиті. Подібні оцінки наводять The Economist і Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.