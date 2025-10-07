Мобілізованих у Росії за відмову воювати переводять у штрабати, а їхніх рідних переслідують

Розпочався четвертий рік після того, як Росія 21 вересня 2022 року оголосила «часткову мобілізацію», оскільки російська армія не змогла здійснити план Путіна: «за три дні захопити Київ» і встановити політичний і військовий контроль Кремля над Україною.

За цей час рідні російських мобілізованих створили рух за повернення їхніх синів, чоловіків, батьків з війни, оскільки, за їхніми словами, «це не Велика Вітчизняна війна, весь народ не встає».

Сибір. Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав історії про те, як у російському суспільстві ставляться до мобілізації.

У третю річницю початку так званої «часткової мобілізації» в Росії, 11 поліцейських затримали в Москві матір мобілізованого з Новосибірська за пікет біля будівлі Міноборони РФ. Вона стояла з плакатом, на якому були лише цифри: «21.09.22 – 21.09.25».

Лідію Єгорову скрутили за відмову поїхати до відділку. 22 вересня мав відбутися суд за звинуваченням Єгорової у «непокорі поліцейським», але так, за даними її подруг, і не відбувся. Адвоката до Єгорової не пустили. На момент написання цього тексту зв’язку з нею немає, як і інформації про її місцеперебування.

«Мобілізовані поза законом»

Лідія Єгорова не простояла з плакатом під Міноборони Росії і п’яти хвилин.

«Зараз до мене знову підійшли співробітники МВС. Вони проконсультувалися із керівництвом, і старший лейтенант Шестьоркін попередив мене: якщо я вийду на одиночний, хай навіть законний, пікет, пов’язаний із мобілізацією, мене затримають. Це підтверджує: мобілізовані – перебувають під забороною. Про них не можна говорити. Вони – поза законом», – встигла сказати мати мобілізованого перед затриманням.

Пауліна Сафонова, дружина іншого мобілізованого, яка вийшла разом із Єгоровою на пікет під Мніоборони Росії, розповідає, як затримували Лідію.

– Одинадцять співробітників поліції накинулися на одну жінку. Вона просто згорнула плакат і збиралася постояти ще. Виявилося, що навіть це незаконно. Вона сказала, що не поїде з ними, тоді її почали крутити, розірвали куртку на ній. Коли я знімала затримання, мене не просто відпихали, а прямо штовхали, – каже Пауліна

За словами іншої родички мобілізованого Анастасії, Лідія намагалася пояснити поліцейським причину пікету, але її не слухали.

ви ще пристреліть мене

«Я хочу, щоб він повернувся додому. Минуло три роки. Це не Велика Вітчизняна війна, весь народ не встає на багнети. Як бачите, і ви не стоїте, – чути на відео. – Ну, ви ще пристреліть мене»

Інших родичів мобілізованих, які приїхали підтримати Лідію, поліцейські до відділку не пустили.

«Забрали телефон [у Лідії]. А мене не пустили до неї, ми дуже швидко зібрали донатами гроші на адвоката, тому що було відомо вже, що їй закидають «непокору поліцейським». Але адвоката до неї теж не пустили, як і нас. Ми у відчаї, тому що людину просто закрили й до неї не пробитися. Справа проти неї до суду досі не передана», – розповідає Пауліна.

У самої Пауліни чоловік був мобілізований, коли в сім’ї народилася донька, зараз їй уже три роки. Він працював IT-фахівцем, але, коли прийшла повістка, за її словами, «не захотів ховатися та переховуватися».

Зараз Сафонов, за словами дружини, підтримує її акції за повернення мобілізованих, хоча командування регулярно наказує йому «заткнути дружину».

Родичі російських мобілізованих у 2023 році, незадовго до першої річниці початку «часткової мобілізації», створили рух за повернення мобілізованих «Путь домой» – що складається переважно з жінок. Невдовзі активістів стали переслідувати силовики – зривати протестні заходи, а також затримувати їхніх учасників. У 2024 році рух «Путь домой» та одна з його лідерок Марія Андрєєва були внесені до реєстру іноагентів. На цей час телеграм-канал руху не оновлюється ось уже понад пів року, акції не проводяться.

Сина Лідії, за словами її соратниць, мобілізували в Новосибірську у вересні 2022 року. У той момент родину запевнили, що «він поїде лише на пів року».

«Коли ми виходили через рік, вони заявили: «усі військові на фронті до кінця СВО «СВО», «спеціальною військовою операцією» в Росії називають повномасштабну війну проти України. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія, ймовірно, втратила приблизно 1 050 000 військових (убитими і пораненими), а з початку 2025 року – 260 тисяч, заявляє розвідка Великої Британії.Згідно зі звітами Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії протягом липня 2025 року становили приблизно 1072 особи.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.». Її син, як і мій чоловік, дивом досі живі. Наскільки я знаю, він [син Єгорової] був тяжко поранений, мати до нього в госпіталь приїжджала. Але зараз його назад у частину відправили, він недолікований, але їм байдуже, його планують повернути на фронт», – каже Анастасія, дружина іншого мобілізованого.

«Були погрози арештів»

Мобілізованим після трьох років перебування на фронті, за словами їхніх рідних, погрожують переведенням у штурмові загони.

Тих, хто відмовляється воювати, будуть «утилізувати», спеціально переведуть у штурмовики

«Напередодні нам написали наші мобілізовані про те, що їх, тих, хто відмовляється воювати, будуть «утилізувати», спеціально переведуть у штурмовики. Тобто на вірну смерть, – каже дружина іншого мобілізованого Анна (ім’я змінено на її прохання). – Про те, що будь-який пікет тепер автоматично означає затримання, нас поліція попереджала – зробили все, щоб ніхто не вийшов. Тому нас так мало. Лідію, наскільки я зрозуміла, прямим текстом попереджали, тому вона прибрала всі слова з плаката – залишила лише цифри. Але тепер і за цифри саджають!»

Рік тому – на другу річницю мобілізації – за масову акцію біля будівлі Міноборони поліція затримала десять дружин і матерів мобілізованих. П’ятьох із них оштрафували – на 15 тисяч рублів кожну за статтею про порушення правил проведення мітингу.

«Ще рік тому одиночні пікети родичам мобілізованих проводити було можна, – пише Марія Семенова, дружина мобілізованого. – Я особисто неодноразово виходила і до Міноборони, і до адміністрації президента. Раніше телефонне право ще дозволяло. А зараз уже все. Закрийте лавочку. Звісно, так усе відбувається, тому що ми, і самі мобілізовані, і їхні родичі, це в широкому сенсі дозволяємо».

Під час «часткової мобілізації» у 2022 році, за офіційними даними, призвали понад 300 тисяч мобілізованих. За даними незалежних журналістів, загальна кількість мобілізованих сягає 500 тисяч осіб.

«Я чекаю, коли Міністерство оборони прокинеться і поверне наших хлопців. Три роки вони на фронті, і все, що ми говоримо, і все, що ми робимо, вважається дискредитацією Міністерства оборони Російської Федерації. Те, що мати хоче, щоб її син повернувся», – заявила Лідія поліцейським під час затримання.

За словами рідних мобілізованих, вони вже не вимагають ротації, вони хочуть повернутися додому з нікому не потрібної війни.

негайно демобілізуйте всіх – ось наші вимоги

«Правильно Ліда казала рік тому: «Ми втомилися ховатися і боятися». Ми не хочемо, щоб наших відпустили, ще когось взяли. Просто негайно демобілізуйте всіх – ось наші вимоги. Ні поранення й відправка на лікування, ні відпустка – не врятують. Витягнуть і поранених, і хворих», – каже Анастасія, чий чоловік не виходить на зв’язок останній місяць.

ВВС та «Медиазоні» вдалося станом на вересень 2025 року підтвердити з відкритих джерел некрологи мінімум 15 077 мобілізованих громадян Росії.

Із них, найбільше загиблих – із Башкортостану – 884 особи. 861 встановлений загиблий мобілізований – із Татарстану, 631 – із Бурятії, 603 – зі Свердловської області. З Москви у списку загиблих 242 мобілізованих, це один із найнижчих показників по всіх регіонах Росії. Середній вік загиблих мобілізованих – 35 років.

Очільник Росії і ініціатор війни проти України Володимир Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця 2025 року. Згідно з ним запланували призвати до армії РФ 135 тисяч осіб, а це більше, ніж будь-який інший осінній призов на термінову службу з 2016 року, коли до військ призвали 152 тисячі осіб.