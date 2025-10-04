«Встигни заробити до настання миру». Як у Росії заманюють на війну?

«Сибір. Реалії» (проєкт Радіо Свобода) зібрав інформацію про те, чи так вже хочуть росіяни іти на війну, зокрема поговорив із співробітниками російських військкоматів.

У Росії у 2025 році збільшили план набору військовослужбовців на службу за контрактом, розповів наприкінці серпня на засіданні колегії Міноборони РФ керівник відомства Андрій Бєлоусов.

«Показники плану комплектування загалом виконуються», – сказав тоді міністр оборони РФ.

2 липня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв повідомив, що за перше півріччя 2025-го в Росії укладено понад 210 тисяч контрактів.

Ці цифри загалом можна порівняти з минулорічними, але перевірити їхню достовірність неможливо.

Тим часом, якщо до грудня «оборона ЗСУ не посиплеться, у Генштабі Росії доведеться ухвалювати непопулярне рішення», або зупинка наступу, або нова хвиля мобілізації, пише INSIDER-T.

Прорватись на Донбасі...

За інформацією від різних джерел у військовому блоці, у Генштабі Росії провели повну оцінку ситуації і дійшли жорсткого висновку: ключовий показник – це прорив лінії фронту на Донбасі на глибину близько 50 км. Якщо цього результату не вдасться досягти найближчими місяцями, подальший наступ без масштабного збільшення чисельності особового складу виявиться неможливим.

Обстановка на фронті складається вкрай важка.

ЗСУ щільно наситили передову малогабаритними БПЛА (FPV), які фактично блокують можливість класичних штурмових атак.

Танкові колони давно пішли в минуле, батальйонні прориви неможливі, а тактика просування малими групами вимагає величезних зусиль і дається важко.

Різниця в якісь 200 тисяч рублів (із 3,2 млн), а він поперся з Йошкар-Оли спеціально на північ, щоб із тим військкоматом укласти

За даними INSIDER-T, контрактний набір, на який робили ставку рік тому, вже не забезпечує приросту сил – він лише закриває поточні втрати.

«Причому ще пів року тому я чула від знайомих, що якийсь хрін спеціально поїхав із нашої республіки вербуватися в той же ХМАО (тоді там теж пікові виплати були). Уявляєте, різниця в якісь 200 тисяч рублів (із 3,2 млн), а він поперся з Йошкар-Оли спеціально на північ, щоб із тим військкоматом укласти. Звісно, через гроші йдуть. Інакше вони б патріотично у своєму «дешевому» регіоні йшли б укладати», – каже мешканка Марій Ел Анастасія.

На другому місці за розміром загальної суми виплат за контракт – Свердловська область і 3,1 млн рублів. У березні 2025 року влада регіону, щоб вийти на друге місце, підняла суму регіональної виплати для контрактників одразу на мільйон.

Але притоку охочих вирушити на війну це все одно не викликало.

– Я зайшла у військкомат, там був тільки один чоловік – на вигляд йому років 70. Він питав, чи беруть тих, кому за 60, – розповідає мешканка Єкатеринбурга Людмила, яка відвідала комісаріат на прохання редакції «Сибір.Реалії».

Цей старий, дай Боже, якщо взагалі доїде живим до передової

– Ну, що, його записали. Я ледь не вдавилася, коли почула бадьорий голос дівчинки, яка розповідає про виплати такі, виплати муніципальні. Ну, вона йому реально прайс на його життя перераховувала. Цей старий, дай Боже, якщо взагалі доїде живим до передової. З одного боку, шкода його – він, очевидно, свої залишки життя продавав, щоб сім’ї щось заплатили. Мабуть, там жахлива фінансова ситуація. А з іншого боку – а чого шкодувати, сам усе вирішив. Але реально, такий кульбаба, не дід, а вже старенький.

Їдуть у регіони, де дорожче

За словами співробітниць військкоматів двох сибірських регіонів, до них у комісаріати приходять останнім часом також лише люди «вкрай похилого віку» або хворі на хронічні захворювання, з якими раніше контракти не підписували.

– Я так розумію, вони або не в курсі, що в тому ж ХМАО виплата буде більш ніж удвічі більшою (3,2 млн проти 1,4 млн рублів в Іркутській області). Або в них грошей немає навіть доїхати до сусідніх регіонів.

До Барнаула 5 тисяч рублів поїзд коштує, а дають там уже 1,9 млн рублів, – каже одна з працівниць військкомату в невеликому місті Іркутської області. – Ми, звісно, їм не підказуємо. А так, уже кілька місяців мало хто приходить. Пара стареньких була. Маргіналів всяких уже давно вигребли.

В іншому місті на півночі Іркутської області також зазначають, що «вже кілька місяців проблеми з набором контрактників».

– Охочі їдуть в інші регіони, де вищі виплати, а місцевих алкашів практично всіх уже відвезли.

Усі питання перед укладанням контракту – це про розміри виплат та наявність пільг.

Люди переважно у віці, проблемні, – каже співробітниця комісаріату (місто редакція не вказує для безпеки співрозмовниці). – Причина одна [укладання контракту] – гроші. Інших мотивацій немає.

Усі питання перед укладанням контракту – це про розміри виплат та наявність пільг. Запитують і про черги в дитсадки, вступ до вишів, про дрова. Але частіше – про відстрочки за кредитами та списання прострочень. Головний постачальник контрактників у нас – це служба судових приставів.

Щоб залучити охочих вирушити на війну, у хід йдуть будь-які бонуси.

– Ми зараз навіть пільгову чергу до нотаріуса та до РАГСу можемо організувати за направленням військкомату, – каже одна зі співрозмовниць. – Самі телефонуємо та домовляємося про прийом без черги. Наприклад, щоб розписатися без термінів очікування на місяць. Можна прямо день у день.

За словами співробітниці сибірського комісаріату, такі прискорені шлюби часто укладали ще наприкінці минулого року:

– Хтось казав, що, мовляв, давно разом, але ось перед відправкою на війну треба б розписатися, щоб, значить, усі пільги «не пропали дарма». Були й явно малознайомі парочки. Багато вікових. Не пригадаю, щоб заплакана наречена відтягувала молодят [від співробітника комісаріату]. Начебто люди, видно, знали, на що йдуть і прямо вели туди своїх суджених. За грошима

«Новий рівень обману»

Нові рекламні банери Міноборони на війну заманюють під приводом невпинно наближається мирного договору. Але, за словами співробітників військкоматів, нові контрактники не розраховують на швидке закінчення війни.

– Типу «встигни отримати свої мільйони до настання миру». Міноборони, звичайно, на новий рівень крінжу виходить.

СММники для лудоманів просто, – каже співрозмовниця редакції з Приангар’я. – Мені скидали часто такі банери з сайтів держструктур, типу Держпослуг, у період, коли готувалася зустріч Путіна з Трампом на Алясці.

Мовляв, ось-ось він заявить про припинення «СВО», а ви повернетеся зі своїми мільйонами додому, навіть доїхати до фронту не встигнете.

Цікаво, що здебільшого друзі зі столиць таку рекламу бачили, з регіонів не надсилали такого.

Але в деяких регіонах, що цікаво, давали банери іншого округу, де «дорожче». Наприклад, в Іркутську і на Камчатці у людей спливав банер про контрактні виплати від ХМАО. І там рекламники «б’ють прямо в сердечко» закредитованих «добровольців».

Вони підраховують щомісячне забезпечення за цілий рік служби в зоні бойових, плюсують до разових виплат від регіону та від муніципалітету, отримують якісь захмарні 17–18 мільйонів рублів і цими цифрами заманюють одурманених людей. Ну, хто там зараз протримається [живим] цілий рік?! Новобранців ніхто не відправить у тепле містечко до тилу, кинуть у штурм.

Навіть якщо дивом ти виживеш кілька місяців – хто тобі сказав, що ти будеш у зоні бойових? Тільки пораненим ти стільки протримаєшся, а значить на якийсь час тебе з передової викинуть і платитимуть уже за іншою ставкою. Тобто це така спритно підтасована брехня, але фіг причепишся.

А подивіться, що в списку актуального для потенційних «добровольців» – уже третім рядком після «найбільша виплата в країні» йде списання боргів до 10 мільйонів рублів. А четвертим – оплата проїзду та проживання. Цільова аудиторія одразу зрозуміла – люди в боргах, у яких навіть на проїзд немає.

Останнє це просто треш – безкоштовне обстеження, лікування та реабілітація.

Ну, наче навіть ці маргінали не бачать тих, хто повернувся безруким та безногим, і так і не отримав протези.

За оцінками Міноборони Великої Британії, щомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими з березня 2025 року трохи знизилися, але залишаються високими – з максимальних значень у понад 40 тисяч осіб до 32–34 тисяч убитими та пораненими.

За підрахунками ВВС та «Медиазоны», з 24 лютого 2022-го по 23 вересня 2025 року підтверджено загибель в Україні щонайменше 132 614 російських військових – приблизно стільки росіян проживає, наприклад, у столиці Туви Кизилі.