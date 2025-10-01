«Запустили їх у мишоловку» – командир із «Холодного Яру» про бої під Добропіллям

Армія Росії прорвалася в бік міста Дружківка Донецької області – про це 29 вересня повідомив проєкт DeepState. Новий мініплацдарм агресора лежить впритул до нещодавно відвойованих Силами оборони територій на сході «Добропільського виступу» біля сіл Володимирівка та Паньківка.

Дружківка розташована всередині «ланцюгу фортець» ЗСУ на Донбасі, як часто називають Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Захоплення цих міст, на думку військових експертів, є головною метою армії РФ у наступі цього року.

Чим погіршує становище українських захисників під Добропіллям новий прорив агресора на Дружківку?

Чи досі агресор сподівається пробитися на Добропілля із цього боку – попри контрнаступальні дії Сил оборони?

І чому українські захисники досі не «зачистили» це вклинення в свої оборонні порядки?

Про це Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо свобода) під час ефіру спитали у командира взводу ударних БПЛА 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» із позивним «Омар», який бере участь у контрнаступі Сил оборони під Добропіллям.

– Наскільки нове просування агресора може зробити важчим відвоювання цього Добропільського виступу?

– Зараз, якщо є успіх у ворога, це не окопаний ворог, це одиничні групи по 3-5 осіб, які в їхніх таких загонних штурмах просочились на нашу територію, яку треба зачистити.

Війна дронів, дуже складно

Це не повністю закріплена [за противником] територія, яка на даному етапі може бути нами так само зачищена. Але для цього потрібен час.

Зараз війна дронів, дуже складно і ворогу, і нам. У них набагато більше особового складу, і зараз їх женуть. Ми бачимо, як їм дають вказівки, і малими групами, до п'яти людей, вони постійно інтенсивно штурмують наші позиції. Прикривається це все дронами, ведеться відеозйомка.

Вони натикаються на наші вогневі позиції і починають їх руйнувати. Ми відходимо на більш вигідні позиції, але в цьому випадку їм немає де сховатися, оскільки це все укриття між нами, буферна зона, зруйнована. І це потребує часу, щоб локалізувати (просочування російських військових – ред.).

Лінія фронту досить велика, досить жваво зараз ворог використовує дрони на оптоволокні, звичайні дрони. Залітають досить далеко, за Дружківку, на 20 кілометрів по всій лінії фронту (в тил за лінію бойового зіткнення – ред.), що ускладнює логістику. І зараз ще додалась осінь. Але це, скажімо так, впливає обопільно.

Зараз такий завершальний етап штурмів РФ, що ближче до холодів призведе до такого, знаєте, зависання лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Олександр Сирський регулярно повідомляють про те, що Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію біля Добропілля.



29 вересня Сирський заявив, що «частина підрозділів ворога опинилась в оточенні», а загальні втрати загарбників на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Президент пізніше того ж дня повідомив, що від початку цієї операції ЗСУ звільнили понад 174 квадратних кілометри української землі.

– Ці російські позиції біля Полтавки, вони вам не загрожують, вашим позиціям? Там поки ще немає розрахунків БПЛА агресора, там просто сидять піхотинці російські?

– Так, це такі моменти, які локалізуються досить вдало. Ми знаємо розташування (де перебувають російські військові – ред.), де можна укритися, це забере час. Тобто це [просування армії РФ] на цьому етапі не загрожує оточенням якихось великих населених пунктів. Ви бачили наші успіхи, нашої бригади, – село Веселе, Золотий Колодязь. Це потребує часу, вживемо заходів. Але в них немає на цій ділянці плацдарму для серйозних наступальних дій.

Це [просування армії РФ] на цьому етапі не загрожує оточенням якихось великих населених пунктів

– Про Золотий Колодязь. У зоні відповідальності вашої бригади тривають контрнаступальні дії ЗСУ на цьому новому Добропільському напрямку. І там, якщо дивитися на мапу, це широко обговорюється в телеграм-каналах, якісь такі мінікотли для окупантів ви там влаштували. Скільки їх там перебуває?

Я маю на увазі цю червону зону Червоним кольором проєкт DeepState позначає на своїй мапі підконтрольну армії РФ територію, яка оточена або сірою Сірим кольором проєкт DeepState позначає на своїй мапі територію, де тривають активні бої, або зеленою зоною Зеленим кольором проєкт DeepState позначає на своїй мапі звільнену територію.

Скільки там перебуває загарбників і як вони там виживають? Їм же потрібні боєприпаси, вода, провізія. Як їм це все доставляють? Припустимо, біля Кучерового Яру така ось червона пляма, яка там кілька тижнів вже висить.

– Доставка проводиться повітрям, тобто дронами закидають. Мала кількість [військових РФ в оточенні], але щоб проводити штурмові дії, [Силам оборони] все одно потрібно більше людей залучити. У нас кожне життя на рахунку, це все проводиться обдумано. Багато кого [з військових РФ] можна взяти в полон.

На виснаження зараз тактика. Контролюємо всі виступи

Скажімо так, на виснаження зараз тактика. Контролюємо всі виступи. Це зіграло проти ворога, тому що ми за планом йдемо, локалізували цей виступ і взяли під вогневий контроль.

Те, що там є люди (російські військові – ред.), потрібен час, щоб їх зачистити. Бо є зелень, будівлі вцілілі, погреби у селах, де може вкриватися ворог. Зараз опаде листя, це нам дасть можливість покращити аеророзвідку і більш детально, прикриваючи своїх бійців, в реальному часі зачистити ці населені пункти. Це питання вирішиться, я думаю, найближчими тижнями.

– Я так розумію, Росія не полишає там спроб штурмувати, підтримує своїх солдатів провізією, є ось це просування агресора біля Полтавки в бік Дружківки. Тобто те, що туди Сили оборони стягнули найкращі підрозділи, ми можемо сказати, зокрема, «Холодний Яр», це їх не зупиняє, вони сподіваються розвинути цей успіх під Добропіллям?

– Тут ще ландшафт, висоти – це має значення. На деяких ділянках фронту ми маємо відступити задля вигідніших позицій, де нам висота дозволяє контролювати низини. У самому низу, наприклад, буферна зона для нас не вигідна, ми маємо відступити на кращі позиції, щоб наші дрони краще літали, щоб убезпечити особовий склад. Це тактика, військова тактика.

Утримувати цей населений пункт кожен день, який вони «захопили», це колосальні втрати

Так, на мапах десь вони зайняли [населені пункти]. Але вони зайняли якою кількістю штурмів? І давайте ще – утримувати цей населений пункт кожен день, який вони «захопили», це колосальні втрати. Кожен день мінімально в одному населеному пункті, що ви бачите на мапі, це до 20 осіб «двісті» і 50 поранених (втрати армії РФ – ред.).

Якою ціною вони будуть його утримувати і як довго – це кожен день, я ж кажу, їм вартує десятки двохсотих і до півсотні «трьохсотих». Ми зайняли вигідні позиції, ми не зазнаємо втрат, завдаємо втрат їм, і все. Запустили їх у таку мишоловку військову.

– Що з українською логістикою? Там працює російський підрозділ «Рубікон», російський елітний підрозділ спеціального призначення у сегменті БПЛА. Більше – у розслідуванні я так розумію, дронів дуже багато, дрони різні. Як ви там переміщуєтесь? І йдеться не тільки, я так розумію, про Добропільський виступ, там на 10-15 кілометрів навколо всі дороги під повітряним контролем противника?

– Так, є незручності, це відчувається. Але якщо з військової точки зору, дрон не може перебувати постійно в повітрі.

Ми застосовуємо деякі хитрощі. Змінюємо час пересування, наприклад. Використовуємо засоби РЕБ – вивчаємо ворожі дрони і ставимо на автомобілі станції РЕБ. Це досить вдале рішення: вони змінюють частоти, ми адаптуємося під це.

Щодо дронів на оптоволокні, маленька хитрість у нас є – група ППО [відправляє] сповіщення, куди він полетів плюс-мінус.

Це також дає можливість безпечно пересуватися. Логістичні маршрути беремо більш оптимальні. Транспорт використовуємо також оптимальний: квадроцикли, мотоцикли, НРК (роботизовані наземні комплекси – ред.) вдало використовуємо, щоб не ризикувати особовим складом. Адаптовуємося. Війна розвивається з кожним днем, великими кроками. І ми адаптуємося, стаємо краще і працюємо на результат.

– Чого бракує вам в плані озброєння, техніки?

– Я б хотів, щоб в нас було більше дронів на оптоволокні. Це покращило би наше становище: вони не бояться засобів РЕБ і дистанція волокна збільшується.

Що дозволить нам – вже дозволяє – діставати ворожу артилерію. Але взагалі, щоб погіршити логістику ворога і знизити перевагу ворожої артилерії, у нашому війську потрібно більше дронів на оптоволокні.

