Армія РФ здійснила новий ривок до Дружківки: причини і загрози

Російська армія здійснила новий прорив у бік Дружківки Донецької області, про це ввечері 29 вересня повідомив проєкт DeepState. Аналітики зазначили, що агресор окупував село Полтавка, а також просунувся поруч.

На захід від нового плацдарму армії РФ лежить «Добропільський виступ» – ділянка прориву агресора в бік Добропілля, яку Сили оборони намагаються «зрізати».

Одна з відвойованих ЗСУ ділянок – біля Володимирівки та Паньківки – якраз впритул до нового місця прориву.

До Дружківки звідси агресору залишається близько 12 кілометрів на північ. Це місто розташоване посередині «ланцюга фортець» Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку армія РФ намагається захопити.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Олександр Сирський регулярно повідомляють про те, що Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію біля Добропілля.

29 вересня Сирський заявив, що «частина підрозділів ворога опинилась в оточенні», а загальні втрати загарбників на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.

Президент пізніше того ж дня повідомив, що від початку цієї операції ЗСУ звільнили понад 174 квадратних кілометри української землі.

За повідомленням українського Генштабу на ранок 30 вересня, армія РФ атакувала на цьому – Покровському напрямку – 56 разів: натиск агресора не спадає.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода :