Білецький: «дебільні накази», Залужний vs Сирський, Зеленський і «космічні» СЗЧ. Відверте інтервʼю

Полковник Андрій Білецький – безсумнівно, один з найпомітніших бойових командирів української армії. Від березня 2025 року він очолює Третій армійський корпус ЗСУ, що був створений на базі Третьої штурмової бригади, яку на початку повномасштабного вторгнення заснував і очолив також сам Білецький і яка вважається показовою, з точки зору рекрутингу, навчання, мотивації тощо.

«Масштаби», – каже Білецький, відповідаючи на запитання про те, що змінилося у його роботі після того, як він очолив цілий корпус. Якщо на Третю штурмову припадало 50 кілометрів фронту, то на Третій корпус – майже 130 кілометрів. За кількістю людей корпус у п’ять разів більший за бригаду, розповідає Білецький, але це «теоретично», додає він, бо «корпус незаповнений на 100 %».

Про розбудову армії, методи посилення війська і залучення людей до оборони Білецький може говорити годинами. Він погоджується з тезою про те, що мобілізація в Україні не є справедливою і на пальцях намагається перелічити усі очевидні та неочевидні причини СЗЧ. Білецький виглядає доволі відвертим, коли розмірковує про проблеми армії. Водночас він максимально дипломатичний і стриманий, коли мова заходить про політику. На запитання про його відносити з президентом, бойовий командир спочатку витримує паузу в 11 секунд і лише потім констатує: «Вертикальні».

У розмові з Радіо Свобода Андрій Білецький розмірковує про стан фронту і його запас міцності, про перспективи перемир’я і повернення Україною власних територій, про Курську операцію, «дебільні завдання» і власні політичні амбіції.

А ще (явно неохоче і, як наслідок – максимально дипломатично) він порівнює методи управління Олександра Сирського і Валерія Залужного. Сирський, за словами Білецького, «більш системний і організований», а до Залужного, каже командир Третього корпусу, «було легше донести авантюрний замисел».

