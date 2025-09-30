Командування: Сили оборони відбили 56 російських штурмів на Покровському напрямку за добу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 176 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, 20 боєзіткнень мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Російські війська чотири рази штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському, три атаки відбулися на Куп’янському – там Сили оборони відбивали штурмові дії РФ поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське», – повідомляє штаб.

Російські війська атакували також на Сіверському та Краматорському напрямках, на Торецькому зафіксовані 14 атак.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники 37 разів атакували на Новопавлівському напрямку. Шість сутичок відбулися на Гуляйпільському напрямку, три на Оріхівському. Сили оборони відбили чотири російських атаки на Придніпровському напрямку.

Читайте також: Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Зеленський заявив про хороші результати в українській далекобійності

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за період контрнаступальної операції на Добропільському напрямку площа звільненої території становить на 29 вересня близько 175 квадратних кілометрів. Ще 195 квадратних кілометрів зачищені від диверсійних груп.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».