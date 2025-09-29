Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Зеленський заявив про хороші результати в українській далекобійності

Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив про хороші результати в українській далекобійності.

За його словами, Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно.

Зеленський також анонсував Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву дронів різних типів і ракет.

«Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим», – написав він у телеграмі.

Читайте також: Росія знаходить вихід із глухого кута? Що Україні потрібно для прориву

Головком доповів президенту також щодо ситуації на фронті, зокрема в районах Покровська та Добропілля. ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію.

За словами Зеленського, звільнено понад 174 квадратних кілометри та зачищено ще понад 194 квадратних кілометри в межах операції.

Вранці 29 вересня Генштаб ЗСУ заявив про ураження заводу «Електродеталь» у Карачеві Брянської області Росії. За повідомленням, по заводу запустили «чотири вироби», дальність польоту – понад 240 кілометрів. У Генштабі зазначають, що цей завод виробляє різноманітні електричні з’єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



