Сирський повідомив про ситуацію на Добропільському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції на Добропільському напрямку. Про це він повідомив у своїх соцмережах 29 вересня.

«Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки», – заявив він.

За даними Сирського, за період контрнаступальної операції на цьому напрямку площа звільненої території становить близько 175 квадратних кілометрів. Ще 195 квадратних кілометрів зачищені від диверсійних груп.

Головнокомандувач повідомив, що з урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження російських військ, нейтралізації диверсійних груп у визначених районах і підвищення якості взаємодії підрозділів.

«Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов. Ще раз дякую особовому складу за мужність і професійність», – додав Сирський.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.