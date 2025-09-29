Командування повідомляє про 136 боєзіткнень на фронті протягом доби

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 вересня.

Командування зафіксувало один ракетний і 81 авіаційний удар РФ, а також 4 682 обстріли, зокрема, 124 – із реактивних систем залпового вогню, та запуск 6 432 дронів-камікадзе.

За зведенням, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. На Південно-Слобожанському армія РФ п’ять разів атакувала позиції українських військових, на Куп’янському відбулося три сутички.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала п’ять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки. Бойові дії тривали на Сіверському та Краматорському напрямках.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 12 атак у районах семи населених пунктів.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану», – йдеться в зведенні.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку поблизу Тернового, Піддубного, Маліївки, Новогригорівки, Новомиколаївки, Вербового та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

ЗСУ відбили дві російські спроби просунутися на Гуляйпільському напрямку і ще дві атаки на Придніпровському, в напрямку Антонівського мосту.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



