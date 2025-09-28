Повітряні сили: Росія запустила по Україні 643 цілей, знешкоджено 611

З вечора 27 вересня Росія запустила по Україні 643 повітряних цілей, з яких протиповітряна оборона знешкодила 611, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування», – кажуть у відомстві.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Кача – ТОТ Криму;

два реактивних БпЛА типу «Бандероль» із Курської області РФ;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області;

38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

вісім крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря.

«Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ», – зауважили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито або подавлено 611 повітряних цілей:

566 БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів;

два реактивних БпЛА типу «Бандероль»;

35 крилатих ракет Х-101;

вісім крилатих ракет «Калібр».

«Зафіксовано влучання п’яти ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях», – уточнили у ЗСУ.

За інформацією президента Володимира Зеленського внаслідок російської комбінованої атаки у Києві загинуло 4 людей, загалом по Україні – щонайменше 40 поранених.

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.