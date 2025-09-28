На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала 31 людина – ДСНС

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«Станом на зараз: у Бучанському районі постраждало 17 людей, у Фастівському районі - семеро, у Білоцерківському – троє», – зазначив голова ОВА.

Калашник зазначив, що наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Петропавлівській Борщагівці зазнав значних руйнувань житловий комплекс. Там тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога, працюють психологи.





Рятувальники уточнили, що у Фастівському районі ліквідували пожежу на підприємстві – п’ятеро людей отримали травми, їм надається медична допомога. Також ліквідовано загорання приватного домоволодіння.

«У Білоцерківському районі ліквідували загорання крівлі багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджені шість автомобілів. У Обухівському районі ліквідували загорання господарчої будівлі, та приватного гаража», – зазначили у ДСНС.

Згодом у ДСНС уточнили, що за оновленими даними на Київщині внаслідок атаки РФ постраждала 31 людина, з них – 3 дитини.

«У Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі і руйнування. Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу у Бучанському та Білоцерківському районах. На місцях працюють оперативні служби», – повідомили рятувальники.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.