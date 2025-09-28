Доступність посилання

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала 31 людина – ДСНС

Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року
Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року

На Київщині внаслідок обстрілів РФ постраждала є постраждалі, пошкоджений житловий комплекс, виникли пожежі на підприємстві, у багатоповерхівках та приватних будинках, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«Станом на зараз: у Бучанському районі постраждало 17 людей, у Фастівському районі - семеро, у Білоцерківському – троє», – зазначив голова ОВА.

Калашник зазначив, що наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Петропавлівській Борщагівці зазнав значних руйнувань житловий комплекс. Там тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога, працюють психологи.


Рятувальники уточнили, що у Фастівському районі ліквідували пожежу на підприємстві – п’ятеро людей отримали травми, їм надається медична допомога. Також ліквідовано загорання приватного домоволодіння.

«У Білоцерківському районі ліквідували загорання крівлі багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджені шість автомобілів. У Обухівському районі ліквідували загорання господарчої будівлі, та приватного гаража», – зазначили у ДСНС.

Згодом у ДСНС уточнили, що за оновленими даними на Київщині внаслідок атаки РФ постраждала 31 людина, з них – 3 дитини.

«У Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі і руйнування. Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу у Бучанському та Білоцерківському районах. На місцях працюють оперативні служби», – повідомили рятувальники.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч проти 28 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Сили РФ у ніч на 28 вересня атакували не лише Київ, але й Київську область і Запоріжжя. Раніше було відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок удару РФ по столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

