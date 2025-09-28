Росія втратила за добу ще 1110 військових, сім танків і 45 артсистем – Генштаб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 108 510 своїх військових, зокрема 1 110 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 28 вересня навів український Генштаб.

За даними командування ЗСУ, Росія також зазнала втрат у військовій техніці:

танків – 11211 (+7 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23290 (+2)

артилерійських систем – 33231 (+45)

РСЗВ – 1503 (+1)

засобів ППО – 1223

літаків – 427

гелікоптерів – 345

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)

крилатих ракет – 3747

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)

спеціальної техніки – 3977

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.