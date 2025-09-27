Орбан нарікає на «переслідування» з боку Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на переслідування з боку президента України Володимира Зеленського.

«Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!» – написав Орбан у мережі X увечері 27 вересня.

Репліка угорського прем’єра є продовженням серії заяв із боку України та Угорщини у зв’язку з черговим ускладненням відносин двох країн.

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 26 вересня показали два зображення імовірного маршруту угорського дрона, який, за повідомленнями українських військових, залетів на територію Закарпатської області.

У міністерстві оборони Угорщини раніше 26 вересня заявили, що «заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності».

Удень 26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів про нещодавні «інциденти з дронами» на українсько-угорському кордоні.

За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір країни дронів-розвідників. Він припустив, що це можуть бути угорські дрони.

«Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

Угорщина зрештою приєдналася до обговорення «стіни дронів», яке представники кількох країн Євросоюзу провели 26 вересня.