Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють «стіну дронів»

Угорщина зрештою теж приєдналася до обговорення «стіни дронів», що триває 26 вересня. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

Від України участь беруть премʼєр-міністр та міністр оборони Юлія Свириденко й Денис Шмигаль, решта країн представлені на рівні міністрів оборони. Це – Данія, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Спочатку Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч, та після того, як вони самостійно виявили бажання, їх також доєднали. Раніше Єврокомісія повідомила про участь Словаччини в обговоренні.

Зустріч відбувається у форматі двох сесій: під час першої Україна ділиться власним досвідом, після чого відбудеться нарада без української сторони.

В інтерв’ю EURACTIV єврокомісар Кубілюс повідомив, що для реалізації «дронової стіни» знадобиться приблизно рік.

«У нас є два напрями. Перше – виявлення дронів, що наближаються. Це – зовсім непросто. Ми ж говоримо не про великі винищувачі чи літаки, а про найновіші технології. Ці дрони треба зуміти виявити. Другий напрям – що ми робитимемо, щоб протидіяти цим дронам», – пояснив речник Єврокомісії.

Раніше у Єврокомісії запевнили, що Україна буде частиною проєкту від ЄС «стіна дронів» уздовж східного кордону Євросоюзу. Про намір створити такий захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у повітряний простір країн ЄС.

