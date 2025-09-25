Російські інструктори тренували молдован-провокаторів у Сербії? ЄС каже, що так

Європейська комісія знає про спроби Росії вплинути на парламентські вибори в Молдові 28 вересня та вивчає, «як стало можливим», що десятки молдован, за повідомленнями, пройшли навчання в Сербії з тактики дестабілізації, повідомила Радіо Свобода комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

В інтерв'ю Балканській службі Радіо Свобода Марта Кос похвалила уряд Молдови за викриття ймовірного плану, заявивши, що «він довів свою стійкість і здатність протистояти силам, які хотіли б, щоб ця країна зійшла з європейського шляху або щоб Європейський Союз зазнав краху».

Її зауваження 23 вересня прозвучали через день після того, як молдовська поліція та прокуратура затримали 74 особи за підозрою у підготовці масових заворушень.

Європейський Союз вперше розгортає так звану гібридну групу швидкого реагування

Слідчі стверджують, що між червнем і вереснем групи молдован віком від 19 до 45 років вирушили до Сербії, де російські інструктори навчили їх проривати поліцейські кордони, чинити опір силам безпеки, а також використовувати гумові палиці, наручники та навіть вогнепальну зброю.

Повідомляється, що деякі з них в'їхали до Сербії під виглядом паломництва до православних церков, але їх завербували на навчання в обмін на 400 євро (470 доларів США) за поїздку.

Молдовські чиновники заявили, що багато затриманих співпрацювали зі слідчими і що прокурори домагатимуться ордерів на арешт щонайменше 12 підозрюваних, тоді як інших, як очікується, буде звільнено.

У рамках розслідування під час 250 обшуків вилучили паспорти, іноземні банківські картки, SIM-картки, готівку, зброю та намети.

Сербська влада ще не відповіла на запити Радіо Свобода прокоментувати результати молдовського розслідування.

Група швидкого реагування

Хоча Москва неодноразово заперечувала втручання в політику Молдови та відкидала звинувачення у дезінформації як необґрунтовані, президентка Молдови Мая Санду назвала вибори 28 вересня в колишній радянській республіці «найважливішими виборами» в історії країни, звинувативши Кремль у витратах «сотень мільйонів євро на купівлю сотень тисяч голосів».

Її звинувачення перегукуються з попередніми попередженнями.

Напередодні минулорічних президентських виборів та референдуму щодо закріплення заявки Молдови на вступ до ЄС у конституції розвідувальні служби країни повідомили, що понад 100 молодих людей пройшли навчання в Росії, Боснії і Герцеговині та Сербії з аналогічними цілями дестабілізації. На той час було виявлено одинадцять іноземних інструкторів.

Ми на рівні Європейської комісії приймемо спеціальний щит для демократії

Кос назвала майбутні парламентські вибори в Молдові «вирішальними» та вказала на розгортання ЄС своєї першої в історії гібридної групи швидкого реагування для підтримки Кишинева.

«Молдова та всі ми так багато навчилися минулого року, коли там відбулися президентські вибори та референдум щодо курсу на ЄС, який тепер закріплений у конституції», – сказав Кос.

«Я пишаюся тим, що Європейський Союз вперше розгортає так звану гібридну групу швидкого реагування. Це команда експертів з Брюсселя та країн-членів, які допомагають уряду Молдови», – додала вона.

«Ми також проаналізували російські наративи: яку брехню вони поширюють, які інструменти вони використовують. Ми точно знаємо, де вони купували голоси, скільки грошей вони внесли в країну, скільки грошей пройшло через банківські рахунки».

Кос також сказала, що як Єврокомісія, так і держави-члени ЄС зрозуміли, що в майбутньому їм потрібно бути «набагато краще» підготовленими до боротьби з дезінформацією.

«У цьому сенсі, знаєте, ми на рівні Європейської комісії приймемо спеціальний щит для демократії. У нас буде спеціальна програма, оголошена нашою президенткою (Урсулою фон дер Ляєн) у промові про стан ЄС – програма стійкості медіа», – сказала вона.

(За матеріалами Молдовської та Балканської служб Радіо Свобода)