Польща не підтримує розділення процесу євроінтеграції Молдови та України – посол Лукасевич

Польща виступає за паралельний процес євроінтеграції для Молдови та України – про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив тимчасовий повірений справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

«Польща не є прихильником розділення процесу вступу Молдови та України до ЄС. Польща виступає за те, щоб і Молдова, і Україна вели переговори паралельно. Таку позицію ми займали і під час головування Польщі в ЄС», – каже він.

За його словами, Польща, як і інші члени Євросоюзу, має свої інтереси і подає їх до Європейської комісії. Єврокомісія ‒ єдиний орган, який веде переговори з Україною щодо умов членства. Лукасевич зазначив, що Україна проходить цей процес «дуже швидко», нагадавши, що польські переговори тривали 10 років ‒ з 1994-го по 2004 рік:

«Україна проходить цей процес дуже швидко не тому, що має якісь особливі привілеї, а тому, що дуже швидко трансформує свою державу, адаптує її до вимог членства в ЄС. І це варто відзначити ‒ український ентузіазм щодо Європи Євросоюзу дуже великий, і Єврокомісія на це реагує, просуваючи процес швидко».

Польський дипломат визнав, що протягом останніх місяців з’явилася «перешкода» у вигляді спротиву Угорщини. Він уточнив, що йдеться не про заперечення членства України, а про блокування одного з етапів переговорів.

«Ми сподіваємося, що це вдасться змінити, що запрацює відомий у ЄС механізм консенсусу, домовленостей, компромісу, у цьому випадку спрацює», – говорить польський дипломат.

Лукасевич переконаний, що Угорщина зніме блокування, Україна відкриє свої переговорні кластери і далі швидко просуватиметься шляхом до повноправного членства. Водночас, каже він, це не значить, що до відкриття переговорних кластерів не ведуться жодні переговори:

«Вони тривають. Українські переговорники спілкуються з Брюсселем, а Брюссель, так би мовити, просуває питання трансформації вперед, навіть без формального відкриття переговорів. Я переконаний, якщо через шість-сім років буде ухвалене політичне рішення, то умови членства України в ЄС будуть задовільними як для країн-членів ЄС, так і для самої України», – каже він.





В ЄС є 35 переговорних глав, які згруповані в шість кластерів, які треба «закрити» для того, щоб стати членом блоку. За головування Польщі у Раді Євросоюзу цьогоріч були очікування на відкриття від одного до трьох українських кластерів. Цього не сталося.

Однак польський дипломат наголошує, що членство України в ЄС об’єднає Україну і Польщу, зокрема в дискусії щодо історичного минулого.

«Я справді вірю, що будь-яка розмова – економічна, політична, військова, сільськогосподарська або нарешті розмова про мову та культуру – звучить по-іншому, якщо відбувається в рамках європейської спільноти, і зовсім по-іншому, коли стоять навпроти одне одного лише дві держави без цього каркасу, яким є Європейський Союз», – зауважив Лукасевич.

Шість кластерів:

основи (фундаментальні сфери)

внутрішній ринок

конкурентоспроможність та інклюзивне зростання

зелений порядок денний і сталий зв’язок

ресурси, сільське господарство та згуртованість

зовнішні відносини

Коли країна уніфіковує своє законодавство за всіма цими параметрами, і це визнають усі 27 членів Євросоюзу, тоді країні дають добро на членство в ЄС після процесу ратифікації усіма державами-членами.

Консенсус потрібен і на попередніх етапах, включно з кластерами.



