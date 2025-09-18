Косіняк-Камиш: Польща хоче використати досвід України щодо безпілотних систем

Міністри оборони України та Польщі підписали «три важливих угоди», заявив польський урядовець Владислав Косіняк-Камиш – його слова цитує пресслужба Міністерства оборони 18 вересня.

За його словами, дві країни планують співпрацю між збройними силами, науково-дослідними установами та галузями промисловості для набуття навичок із протидії безпілотникам.

«Ми дуже прагнемо створювати спільні ініціативи в галузі озброєння. Україна – неймовірний лідер. Ви маєте чудові можливості та виробничі потужності. Протягом понад трьох років війни ви здійснили епохальний стрибок у розробці безпілотників та антидроновій боротьбі. Ми хочемо скористатися вашими знаннями та навичками, і щоб польські компанії – як державні, так і приватні – могли разом брати в цьому участь», – заявив Косіняк-Камиш.

Він назвав важливою частиною угоди використання українського досвіду польським урядом і армією.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про домовленість із Косіняком-Камишем щодо посилення співпраці між оборонними комплексами України й Польщі:

«Польща отримає 43,7 мільярда євро з програми SAFE, і готова реалізовувати спільні проєкти з Україною. Цей механізм повинен стати одним із ключових для наших спільних оборонних програм».

Міністр оборони додав, що Росія залишається «найбільшою загрозою» не лише для України, але й для усієї Європи, саме тому важливо діяти спільно.





Урядовці домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем із залученням військових обох країн.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш приїхав до Києва з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі. Як повідомляло польське міністерство, він планував обговорити з українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку України та безпекову ситуацію на тлі агресії РФ.



