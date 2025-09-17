ISW: Лукашенко намагається дистанціюватися від атаки російських дронів на Польщу

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко намагається дистанціюватися від нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, намагаючись приховати той факт, що Білорусь де-факто є союзником у війні Росії проти України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

15 вересня Лукашенко заявив, що Білорусь не брала участі у вторгненнях безпілотників у повітряні простори Польщі й Литви. Він стверджував, що білоруські війська збивали безпілотники, що прямували до Польщі, й витратили «величезні» ресурси на їх знищення. Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь повідомила польській владі про безпілотники, які білоруські війська не змогли збити. Він звинуватив Польщу у «брудних трюках» і заявив, що Польща явно має якісь плани, які Білорусь повинна «розгадати» і «чинити їм опір».

Читайте також: Які сценарії відпрацьовує Росія та Білорусь? «Захід-2025», реакція НАТО, атаки РФ

«Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою відвернути увагу від того, як Білорусь співпрацює з Росією і сприяє її військовим діям, зокрема через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», від зусиль Білорусі щодо сприяння Росії в обході санкцій і підтримки формування російських збройних сил», – кажуть аналітики.

Масштабні спільні військові навчання «Захід-2025» Росії й Білорусі почалися 12 вересня й тривали до 16-го. Це відбувалося в час зростання напруги в регіоні через російські дрони, які залетіли в повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Їх збили сили НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вказав на те, що значна кількість російських БпЛА потрапила до Польщі з напрямку Білорусі.

Читайте також: Туск: у Варшаві знешкодили дрон над урядовими будівлями і палацом Бельведер, затримані білоруси

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.