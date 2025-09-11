ISW: Росія могла готуватися до запуску дронів на Польщу з літа

Велика кількість російських дронів, які опинилися в повітряному просторі Польщі, вказує на те, що запуск був цілеспрямованим, вважають у американському Інституті дослідження війни. Про це йдеться в звіті від 10 вересня.

ISW наводить заяву прем’єр-міністра Дональда Туска, який вказав на те, що вперше значна кількість російських БПЛА потрапила до Польщі з напрямку Білорусі, і напрям руху дронів був незвичним. Він пояснив попередні випадки помилками (ймовірно, маючи на увазі помилку оператора), втратою орієнтації через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби або дрібними провокаціями РФ.

«Вторгнення щонайменше 19 дронів в одну ніч із 9 на 10 вересня є помітним і приблизно втричі більшим за всю кількість засобів ураження, які падали в Польщі за весь час війни. Малоймовірно, що така кількість потрапила до повітряного простору Польщі випадково або внаслідок технічної помилки оператора», – зазначають аналітики.





Вони звертають увагу також на слова польського військового посадовця агентству Reuters, за якими принаймні деякі з БПЛА були дронами-приманками типу «Гербера». Польський журналіст Марек Будзіш 10 липня заявляв про звіт із не уточнених джерел, опублікований 2 липня, за яким українські військові виявляли в російських дронах польські та литовські SIM-картки. Це, згідно зі звітом, могло вказувати на підготовку Росії пробних ударних коридорів у Польщі та Литві.

«Росія могла готуватися до нападу 9-10 вересня протягом місяців, що підтверджує, що вторгнення не було випадковістю чи результатом роботи української РЕБ», – йдеться в звіті ISW.

Інститут припускає, що Росія намагається оцінити спроможності та реакцію Польщі та НАТО, сподіваючись використати цю інформацію в майбутніх сценаріях конфліктів із альянсом.

За попередніми оцінками ISW, Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО. Перевірка технічних можливостей та політичної рішучості НАТО може бути частиною цієї кампанії, і Росія, «схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати», підсумовують дослідники.

Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.





Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.