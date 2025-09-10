Посол України в Польщі Боднар: дешевше і простіше збивати дрони над Україною

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар прокоментував інцидент із російськими дронами, які залетіли на польську територію вночі 10 вересня.

За його словами, українська сторона ще в безпековій угоді з Варшавою, яка була підписана у 2024 році, пропонувала збивати ще над територією України цілі, які прямують у бік Польщі. Це було б «дешевше і безпечніше», прокоментував він в етері програми «Свобода Live».

«Зараз польська сторона думає над цим. Про це оголосив сьогодні віцепрем’єр-міністр Сікорський, який мав розмову з нашим міністром Андрієм Сибігою. І ця тема також актуальна і для нас, і тепер стала актуальною для Польщі», – заявив Боднар.

Російські дрони, які долетіли до Польщі, спровокували закриття повітряного простору і аеропортів, а також викликали занепокоєння серед місцевих жителів.

Посол додав, що Україна з першої хвилини, коли дрони перетнули кордон, тримала зв’язок із Польщею в онлайн-режимі, і це дозволило забезпечити «адекватну реакцію з польського боку».

Раніше влада Польщі заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».