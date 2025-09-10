«Загроза Польщі походить зі Сходу» – реакції західних політиків і військових на атаку дронів

Провідні європейські політики засудили російську атаку із застосуванням безпілотників по території Польщі, здійснену вночі 10 вересня.

«Нагадую та звертаюся:

1. Загроза Польщі походить зі Сходу, а не із Заходу.

2. Хоробра, мученицька Україна – наш союзник у стримуванні армії Путіна від польських кордонів.

3. Зберігаймо спокій, об’єднаймося та даваймо відсіч російським агентам», – написав у мережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

На нераціональність збиття російських дронів засобами літаків F-35 і F-22 вказав колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес.

«НАТО і Європейське командування США мають провести давно назрілі навчання з протиповітряної та протиракетної оборони на всьому театрі воєнних дій, щоб стримати або відбити майбутні російські атаки. Кремль зараз репетирує, перевіряючи наш час реагування та можливості. Використання F-35 та F-22 з безпілотниками показує, що ми ще не готові», – зауважив Годжес.

«Неприйнятним» назвав вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір президент Франції Емманюель Макрон.

«Я засуджую це найрішучіше. Я закликаю Росію покласти край цій безрозсудній ескалації. Я ще раз висловлюю польському народу та його уряду нашу повну солідарність. Незабаром я поговорю з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників», – твердить Макрон.

«Надзвичайно необдуманим кроком з боку Росії» назвав нічні події прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про солідарність із Польщею після атаки дронів заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним. Цей інцидент доводить, що наша політика закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни пов’язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру», – відзначив Орбан.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.