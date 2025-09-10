«Близько двох десятків» – Зеленський уточнив число дронів, які перетнули кордон із Польщею

Президент України Володимир Зеленський після чергової доповіді командувача Повітряних сил оновив дані про російські ударні дрони, які вночі 10 вересня перетнули кордон із Польщею.

«Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі», – написав президент України.

Зеленський вказав, що «близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею».

«Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі», – відзначив глава держави, додавши, що «Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.