Зеленський заявив про «невипадковість» появи російських дронів у повітряному просторі Польщі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дані про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ході атаки РФ вночі проти 10 вересня.

«Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару», – заявив він.

За словами голови держави, хоча раніше траплялися інциденти з російськими дронами, які перетинали кордон і опинялися на території сусідів України, зараз «фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість».

Зеленський висловив готовність України надати Польщі наявні необхідні дані щодо цієї атаки.





«Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку», – зазначив він.

Зеленський назвав важливим прецедент застосування бойової авіації кількох країн Європи одночасно для збиття російських засобів ураження. Він нагадав, що Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту для збиття «Шахедів», інших дронів і ракет спільними силами бойової авіації та ППО.

«Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів», – додав президент.

Читайте також: «Почуття безкарності Путіна продовжує зростати»: Сибіга про російські дрони в Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

За даними Повітряних сил України, щонайменше вісім безпілотників, запущених російською армією, перетнули державний кордон у напрямку Польщі.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.

Згодом польська поліція повідомила про виявлення пошкодженого дрона в Люблінському воєводстві.







