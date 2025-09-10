Польща: поліція виявила уламки дрона в Люблінському воєводстві

Польські поліцейські виявили уламки безпілотника вранці 10 вересня – про це повідомила поліція Люблінського воєводства.

«О 5:40 в районі Чоснувка (Більський повіт) поліцейські підтвердили виявлення пошкодженого дрона. Відповідні служби були сповіщені», – йдеться в повідомленні.

Раніше речник прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска Адам Шлапка повідомив, що Туск збирає позачергове засідання уряду на ранок 10 вересня.





Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.

Оперативне командування Польщі раніше повідомило про залучення «усіх необхідних процедур» для захисту повітряного простору країни під час повітряної атаки РФ на Україну. Тим часом сенатор-республіканець США Джо Вілсон заявив, що Росія «атакує союзника по НАТО».

Російська влада наразі не коментувала ці заяви.



