Туск заявив про затримання білоруського агента в Польщі

У Польщі заарештували білоруського агента і вишлють дипломата, який «підтримував агресивні дії білоруської держави проти Польщі», заявив 9 вересня прем’єр-міністр Дональд Туск.

«Агентство внутрішньої безпеки (ABW) вчора затримало білоруського агента. Затримання є результатом співпраці, зокрема, зі службами Румунії і Чехії», – написав Туск у соцмережі X.

Раніше сьогодні Туск оголосив, що Польща закриє кордон із Білоруссю в ніч із 11 на 12 вересня.

«У п’ятницю на території Білорусі, дуже близько до польського кордону, починаються дуже агресивні, з точки зору військової доктрини, російсько-білоруські маневри… Їхньою метою, в сенсі імітації операцій, поки що, є знаменитий Сувалкський перешийок (прикордонна зона між Польщею та Литвою довжиною кількадесят кілометрів, який відділяє союзну РФ Білорусь і російський ексклав, Калінінградську область – ред.). Ми також маємо справу зі зростанням кількості різних провокацій з боку Росії та Білорусі», – сказав він.

Чеські служби безпеки 8 вересня оголосили про викриття мережі білоруських спецслужб, що діють у Європі, й оголошення персоною нон ґрата білоруського дипломата, який працює на спецслужби. Тоді ж стало відомо про затримання в Румунії колишнього заступника голови Служби інформації та безпеки (SIS) Молдови, 47-річного Олександра Балана. Його звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі та державній зраді шляхом передачі інформації, що становить державну таємницю.