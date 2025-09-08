Ексзаступника спецслужби Молдови затримали в Румунії за звинуваченням у шпигунстві на користь Білорусі

Колишній заступник голови Служби інформації та безпеки (SIS) Молдови (це аналог української СБУ –ред.) був затриманий 8 вересня прокурорами Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) за звинуваченням у шпигунстві за Румунією на користь Білорусі. Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

47-річний підозрюваний перебуває під слідством за вчинення державної зради шляхом передачі відомостей, що становлять державну таємницю.

Прокурори заявляють, що, починаючи з 2024 року і до цього часу, підозрюваний, який раніше обіймав керівні посади в Службі інформації та безпеки (SIS) Молдови, «здійснював діяльність із несанкціонованого розголошення державної таємної інформації представникам іноземної держави, а саме співробітникам Комітету державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь, в умовах, які можуть загрожувати національній безпеці Румунії».

Він нібито мав дві зустрічі у 2024–2025 роках в угорській столиці Будапешті з офіцерами розвідки КДБ Білорусі, і «були обґрунтовані підозри, що ці зустрічі були спрямовані на передачу інструкцій та здійснення оплати за надані послуги», свідчить цитоване джерело.

Розслідування, проведене під егідою Євроюсту, отримало підтримку спецслужб Румунії, Угорщини та Чехії, а також прокурорів Угорщини, Чехії та Молдови.

Видання G4Media пише, що затриманий є колишнім заступником директора SIS зі шпигунства в Молдові. Джерела, близькі до слідства, повідомили виданню, що його затримали в аеропорту Тімішоари.



