Естонія: суд засудив громадянина Росії до 6,5 років тюрми за шпигунство

Повітовий суд естонського міста Виру визнав громадянина Росії, жителя Нарви Павла Капустіна винним у шпигунській діяльності проти Естонії, наданні неправдивої інформації адміністративному органу та порушенні санкцій – про це повідомила Державна прокуратура Естонії 22 липня.

Прокуратура додає, що на її клопотання та на підставі угоди про визнання провини суд призначив обвинуваченому 6,5 років фактичного позбавлення волі та конфіскував майно на майже 90 тисяч євро.

За даними слідства, Капустін свідомо встановив зв’язок із російською спецслужбою ФСБ, збирав і передавав їй необхідну інформацію та ресурси, тим самим чинячи дії проти безпеки Естонії.

Також, за даними поліції безпеки Естонії, засуджений збирав інформацію про настрої жителів Нарви.

«Обвинувачений передавав ФСБ різну інформацію, в тому числі відомості про демонтаж пам’ятника «Танк Т-34» у Нарві, а також про настрої мешканців Нарви у зв’язку із заколотом, влаштованим головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним проти російського керівництва», – зазначила прокурорка Трійну Олев-Аас.





Паралельно з розвідувальною діяльністю Капустін перевозив санкціоновані товари з Естонії до Росії. Поліція безпеки встановила, що він отримував замовлення на підсанкційні товари розкоші, які закуповував у Естонії та інших країнах Європи.

Крім того, Капустіна засудили за надання неправдивої інформації Департаменту поліції та прикордонної охорони під час подання заяви на отримання дозволу на проживання.

Олев-Аас підкреслила, що навіть передача на перший погляд незначної або публічно доступної інформації може бути використана проти Естонії. Сам факт зв’язку з російськими спецслужбами вважається кримінальним правопорушенням.

Мовник ERR наводить слова представниці поліції безпеки Марти Туул, за якими російські спецслужби активно намагаються вербувати людей, які перетинають кордон. Тому відомство наполегливо не рекомендує естонським громадянам та жителям країни без нагальної потреби їздити до Росії.



