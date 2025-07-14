Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розкриткував проведення в Естонії перших бойових стрільб із реактивних систем залпового вогню HIMARS, передає російська служба Радіо Свобода.

Пєсков стверджує, що завдяки «агресивній політиці» прибережних держав Європи Балтика є «регіоном, де панує напруженість».

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«Росія має намір твердо відстоювати свої законні інтереси в цьому регіоні. Росія – це балтійська держава. Те, що багато країн займаються там провокаційними діями, це теж є очевидною реальністю», – сказав він.

Минулого тижня стало відомо, що військові Естонії вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зокрема, перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відбулися 11 липня на естонському острові Сааремаа.