Фінляндія повідомила ООН про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія офіційно денонсувала конвенцію щодо протипіхотних мін 10 липня 2025 року, країна повідомила ООН про вихід із учасників міжнародного договору.

«Причиною денонсації є оборонні потреби Фінляндії в умовах ситуації у сфері безпеки, що погіршується. Припинення дії договору дозволить знову включити протипіхотні міни до арсеналу оборонних засобів», – йдеться на сайті фінського МЗС.

Денонсація набере чинності через шість місяців після отримання депозитарієм документа про денонсацію, тобто в січні 2026 року. У МЗС Фінляндії зазначили, що, попри це, влада країни продовжуватиме підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та надавати підтримку протимінній діяльності.

Крім Фінляндії, з угоди раніше вийшли Латвія, Литва, Естонія та Польща.

Оттавський договір забороняє розробляти, використовувати, зберігати та передавати цей вид зброї. Крім того, учасники конвенції беруть на себе зобов’язання знищити всі запаси протипіхотних мін ненаправленої дії.