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Новини | Міжнародні

Естонія вперше провела бойові стрільби з HIMARS

Військові кажуть, що всі ракети «успішно» вразили морські цілі на відстані до 15 км
Військові кажуть, що всі ракети «успішно» вразили морські цілі на відстані до 15 км

Військові Естонії вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Відомо, що перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відбулись у п’ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа.

Військові кажуть, що всі ракети «успішно» вразили морські цілі на відстані до 15 км.

«Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS», – зазначили в естонському Міноборони.

Раніше естонське міністерство повідомило, що Естонія планує надалі підтримувати Україну щонайменше на рівні 0,25% ВВПщорічно, і цього року обсяг допомоги буде додатково збільшено. Окрім цього, Естонія бере участь у підготовці українських військових, очолює IT-коаліцію на підтримку України разом із Люксембургом, а також у межах балтійсько-північної ініціативи допоможе сформувати й підготувати українську бригаду до кінця 2025 року.

13 червня міноборони Естонії повідомило про передачу Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

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