Естонія вперше провела бойові стрільби з HIMARS

Військові Естонії вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Відомо, що перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відбулись у п’ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа.

Військові кажуть, що всі ракети «успішно» вразили морські цілі на відстані до 15 км.

«Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS», – зазначили в естонському Міноборони.

Раніше естонське міністерство повідомило, що Естонія планує надалі підтримувати Україну щонайменше на рівні 0,25% ВВПщорічно, і цього року обсяг допомоги буде додатково збільшено. Окрім цього, Естонія бере участь у підготовці українських військових, очолює IT-коаліцію на підтримку України разом із Люксембургом, а також у межах балтійсько-північної ініціативи допоможе сформувати й підготувати українську бригаду до кінця 2025 року.

13 червня міноборони Естонії повідомило про передачу Україні додаткових артилерійських боєприпасів.