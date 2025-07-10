Естонія депортувала ще одного громадянина РФ «за контакти з російськими спецслужбами»

Естонія депортувала ще одного громадянина Росії – Дениса Тена, повідомила пресслужба естонської поліції безпеки 10 липня.

«Денис Тен, громадянин Росії, який контактував із російськими спецслужбами, був висланий з Естонії, щоб запобігти загрозі безпеці», – заявили у відомстві.

Залишаючи країну, як пишуть у пресрелізі, Тен сказав: «Ви зруйнували мені життя».

Це вже третій відомий випадок депортації з Естонії громадянина Росії «з міркувань безпеки» з початку року.

У квітні та червні 2025 року влада Естонії депортувала російського націоналіста Костянтина Горлова та Сергія Філатова. Горлов, за даними силовиків, контактував із особами, які діють на користь російських спецслужб та військових.

З Філатовим, як повідомлялося, встановили контакт представники ФСБ. «З метою запобігання та протидії загрозам безпеці ми допомогли йому повернутися на батьківщину», – заявили тоді в Поліції безпеки.