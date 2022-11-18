Естонія: засуджений у 2017 році за шпигунство росіянин попросив про політичний притулок

Громадянин Росії Артем Зінченко, засуджений естонським судом у 2017 році за співпрацю з російською військовою розвідкою та у 2018 році повернений до Росії в рамках обміну, приїхав до Естонії та попросив про політичний притулок. Про це він повідомив виданню Eesti Päevaleht.

За словами чоловіка, він ухвалив таке рішення через свою антивоєнну позицію. «Для мене це злочин – 24 лютого було знищено все, що було між мною та моєю державою», – заявив Зінченко. Крім того, він сказав, що в Росії править режим «з усіма аспектами тоталітаризму».

На початку травня 2017 року Харʼюський повітовий суд в Естонії засудив Зінченка до пʼяти років вʼязниці за співпрацю з військовою розвідкою Росії. У державній прокуратурі Естонії стверджували, що ГРУ завербувало Зінченка у 2009 році. З 2013 року і до моменту затримання він брав участь у «оперативно-тактичній роботі проти безпеки Естонії».

Він мав збирати інформацію про обʼєкти держбезпеки та життєво важливі об'єкти на території Естонії та фіксувати пересування військової техніки Сил оборони Естонії та союзників на території країни. Крім того, Зінченко мав знаходити зразки військової техніки – наприклад, засобів звʼязку. Зібрані відомості та зразки Зінченко передавав співробітникам ГРУ, з якими зустрічався у Петербурзі.

2018 року Зінченка обміняли на засудженого в Росії за шпигунство естонського підприємця Райво Сусі.

Сусі у грудні 2017 року був засуджений у Росії до 12 років увʼязнення. Сам він стверджував, що є власником естонських компаній, які займаються складанням, ремонтом, обслуговуванням та продажем навчальних реактивних літаків. Компанія Aerohooldus OU, що йому належить, здавала в оренду Силам оборони два навчальні винищувачі L-39. Сусі вважав, що став заручником у відносинах Росії та Естонії.