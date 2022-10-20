Норвегія заявляє про «зовнішню розвідку» після арешту кількох росіян і польотів дронів

За нещодавньою низкою «неприйнятних» польотів безпілотників над Норвегією стоять іноземні розвідувальні служби, заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Сторе.

Коментарі Сторе 19 жовтня з’явилися після того, як норвезька поліція оголосила про арешт громадянина Росії, якого звинувачують у незаконному польоті безпілотника на архіпелазі Шпіцберген в Арктичному регіоні.

Андрій Якунін, син колишнього керівника російської залізниці і близького друга президента Володимира Путіна Володимира Якуніна, був заарештований 17 жовтня в Гаммерфесті на півночі Норвегії.

«Підозрюваний зізнався, що керував безпілотником на Шпіцбергені», – повідомила представниця поліції Аня Міккельсен.

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Якуніна помістили під варту на два тижні, у нього конфіскували дрони та електроніку, повідомила поліція.

Він став сьомим російським громадянином, заарештованим за останні кілька днів за підозрою в незаконних польотах безпілотників або фотографуванні заборонених об’єктів скандинавської країни.

«Для іноземної розвідки неприйнятно літати безпілотниками над норвезькими аеропортами», — сказав Сторе норвезькому громадському мовнику NRK.

Кілька годин тому дрон був помічений поблизу аеропорту Бергена, другого за величиною міста Норвегії, який ненадовго призупинив авіасполучення.

Аеропорт Бергена, розташований поблизу головної військово-морської бази Норвегії, зупинив роботу близько 6:30 ранку, коли повітряний простір у цьому районі було закрито. Його знову відкрили через 2 з половиною години.

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Протягом останніх місяців повідомлялося про численні випадки спостереження безпілотників поблизу морських нафтових і газових платформ та іншої норвезької інфраструктури, сказала Гедвіґ Мо, заступниця начальника Служби безпеки норвезької поліції.

«Ми вважаємо, що (польоти дронів – ред.) здійснюються таким чином, що ускладнює з’ясування, хто насправді за цим стоїть», – сказала Мо.

Вона додала, втім, що влада Норвегії підозрює причетність Росії до використання безпілотних літальних апаратів, які можуть застосовуватися для «шпигунства або просто залякування».

У поєднанні з вибухами на трубопроводах «Північний потік» і «Північний потік 2» у Балтійському морі, які розслідуються як диверсія, спостереження спонукали Осло посилити заходи безпеки навколо стратегічної інфраструктури, в тому числі поблизу нафтогазових морських платформ.

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«Ми перебуваємо в напруженій безпеково-політичній ситуації, і в той же час складній і нечіткій картині загроз, яка може змінитися за відносно короткий час», – сказав Мо.

Раніше цього тижня посольство Росії в Осло заявило, що «істерика» в Норвегії впливає на «звичайних туристів», назвавши заборону росіянам керувати дронами «невиправданою та дискримінаційною».

Разом з кількома іншими західними країнами Норвегія заборонила росіянам і російським організаціям літати безпілотниками та іншими літальними апаратами над своєю територією після вторгнення Москви в Україну.

Порушення цієї заборони карається позбавленням волі на строк до трьох років, а несанкціонована фотозйомка – один рік.