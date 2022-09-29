Влада Чорногорії затримала десятки росіян за підозрою у шпигунстві

Влада Чорногорії затримала десятки громадян Росії за підозрою у шпигунстві, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода з посиланням на міністра закордонних справ країни Ранка Кривокапіча.

«Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон-грата 6 дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованих у Чорногорії, через їх діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносини взаємної вдячності та поваги між двома країнами», – йдеться у повідомленні МЗС Чорногорії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ці шестеро – мають дипломатичну акредитацію, решта 30 – посвідки на проживання.

Газета Vijesti з посиланням на кілька джерел повідомила, що серед затриманих є колишній прессекретар міністерства закордонних справ Радомир Секулович.

Прем’єр-міністр Дритан Абазович заявив, що в країні проводиться «міжнародна операція» з іноземними партнерами та прокуратурою, метою якої є «захист інтересів» Чорногорії.

Представник Спеціальної прокуратури Вукас Радонич повідомив Радіо Свобода, що поліція провела обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства. За його словами, судом поки що ніхто не заарештований.

Шестеро російських дипломатів, оголошених персонами нон-грата, мають залишити країну.

У серпні урядові інтернет-сервіси Чорногорії були виведені з ладу атакою хакерів, її наслідки відчуваються досі. Тоді на допомогу місцевому Агентству національної безпеки було відправлено співробітників ФБР. Представники АНБ пізніше неофіційно повідомляли, що за хакерами може стояти Росія.