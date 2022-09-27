В Угорщині колишнього євродепутата засудили до 5 років тюрми за шпигунство на користь Росії

Верховний суд Угорщини засудив колишнього депутата Європарламенту Белу Ковача, який проживає в Москві, до п’яти років ув’язнення за шпигунство на користь Росії, передає EUObserver.

Згідно з обвинувальним висновком, з 2012 до 2014 року Ковач просував інтереси Росії в Євросоюзі. Його також визнали винним у шахрайстві з бюджетом і фальсифікації документів. На арешт Ковача може бути виданий міжнародний ордер.

Судовий процес проти Бели Ковача розпочався у липні 2018 року. З 2009 до 2015 року він був депутатом Європарламенту від угорської націоналістичної партії Jobbik. У березні 2014 року Ковач був спостерігачем на так званому референдумі, який Росія організувала у вже окупованому на той час нею українському Криму.

Слідчі стверджують, що він «надто часто контактував з російськими дипломатами і майже щомісяця приїжджав до Москви».

Сам Ковач заявляв, що ніколи не був пов’язаний ні з угорськими, ні з іншими спецслужбами, а звинувачення в шпигунстві, за його словами, є «плодом фантазії» прокуратури.