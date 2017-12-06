Прокуратура Угорщини звинувачує євродепутата Ковача в шпигунстві на користь Росії

Угорська прокуратура звинуватила депутата Європарламенту від Угорщини Белу Ковача в шпигунстві на користь Росії. Як повідомляє агентство Reuters, політика підозрюють у збиранні інформації про роботу інститутів Євросоюзу в інтересах російських спецслужб.

Бела Ковач – депутат від угорської праворадикальної партії «Йоббік», яка підтримує політику президента Росії Володимира Путіна. За версією слідства, депутат часто зустрічався з російськими дипломатами і відвідував Москву. Ковач заперечує зв’язки з угорськими або іноземними спецслужбами.

У березні 2014 року Ковач був спостерігачем на «референдумі», який Росія організувала у вже окупованому на той час нею українському Криму.

У травні 2014 року євродепутат Ковач заперечував звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Угорська прокуратура тоді заявила, що попросила Європарламент позбавити Ковача недоторканності у зв’язку з розслідуванням справи проти нього. Що це за справа, у прокуратурі не вказали. Консервативна угорська газета Magyar Nemzet заявила, що його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Ковач є членом Європарламенту з 2010 року, термін його повноважень як євродепутата спливає в 2019 році.

Прокуратура Угорщини також підозрює Ковача в шахрайстві на суму понад 21 тисячі євро. Як з'ясувало Європейське бюро по боротьбі з шахрайством, в 2012 – 2013 роках депутат фіктивно працевлаштував в Європейський парламент чотирьох стажистів, які не ходили на роботу.